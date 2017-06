Primaria Capitalei va acorda 5000 de vouchere in valoare de 500 lei/persoana pentru achizitionarea de biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice si Segway/Ninebot. Bucurestiul nu are piste de biciclete

Problema e ca Bucurestiul nu are decat foarte putine piste de biciclete, iar cele care exista sunt ocupate de masini "Un prim pas pentru incurajarea cetatenilor din Bucuresti in utilizarea bicicletelor si a altor mijloace de transport alternativ (trotinete electrice si dispozitive de tip Segway /Ninebot) se poate realiza printr-un proiect de stimulare, initiat de Municipalitate, pentru achizitionarea acestora prin acordarea unor vouchere valorice. Pentru inceput, prin acest proiect se propune acordarea unui numar de 5000 de vouchere in valoare de 500 lei/voucher/persoana. Proiectul se adreseaza oricarui cetatean, persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Bucuresti, cu varsta minima de 18 ani impliniti in anul 2017", se arata in expunerea de motive semnata de primarul Gabriela Firea.Proiectul are ca scop incurajarea mersului pe bicicleta si a mijloacelor de transport nepoluante, cu efecte asupra sanatatii populatiei, reducerii poluarii si a descongestionarii traficului si se va desfasura pe baza unui Regulament ce va fi elaborat de catre Directia de Mediu, in colaborare cu celelalte directii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti si aprobat prin dispozitie a Primarului General al Municipiului Bucuresti."Autoritatile publice centrale si locale au obligatia adoptarii masurilor necesare in vederea imbunatatirii calitatii aerului pentru asigurarea sanatatii populatiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, care transpune prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa. In acest sens, incurajarea folosirii mijloacelor alternative in principal ca mijloc de deplasare in oras, precum si ca vehicul cu rol recreativ si sportiv, reprezinta o prioritate pentru autoritatile publice, fiind o componenta importanta a politicii publice de mediu privind reducerea poluarii aerului, dezvoltarii mobilitatii, sportului si promovarii unui stil de viata activ si sanatos", se mai arata in expunerea de motive a proiectului.Parlamentul european a adoptat, la 2 decembrie 2015, o rezolutie referitoare la "mobilitatea urbana durabila". Prin acest document, deputatii incurajau statele membre si orasele sa elaboreze planuri de mobilitate urbana durabila acordand prioritate modalitatilor de transport cu emisii scazute, vehiculelor propulsate de carburanti alternativi si care folosesc sisteme de transport inteligente, tinand seama totodata de nevoile specifice ale persoanelor cu mobilitate redusa. De asemenea, acestia s-au exprimat in favoarea unei politici in materie de parcare (spatii de parcare, utilizarea unor sisteme inteligente de parcare, tarifare adaptata) care sa se poata fi incadrata intr-o politica urbana integrata, dar si in favoarea reducerii zgomotelor legate de trafic din orase.Comisia si statele membre au fost invitate:i) sa creeze o retea dedicata mobilitatii durabile, care sa integreze exemple privind bunele practici in materie de planificare teritoriala si utilizare a teritoriului (axata pe utilizarea in comun a autoturismelor, transportul public, mersul cu bicicleta si pe jos);ii) sa incurajeze orasele sa participe la Parteneriatul european pentru inovare privind orasele si comunitatile inteligente;iii) sa lanseze campanii de sensibilizare a publicului pentru promovarea unei mobilitati durabile.In aceasta este invitata Comisia Europeana sa defineasca o strategie pentru promovarea folosirii bicicletei inlocuind automobilul, de exemplu prin investitii in infrastructuri pentru biciclete si in servicii de inchiriere a bicicletelor.