Primaria Capitalei va cumpara 100 de autobuze electrice si infrastructura de incarcare necesara acestora

"Documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate) va determina numarul de vehicule, dimensionarea infrastructurii de incarcare necesara acestora, modul si etapele in care vor fi utilizate in sistemul de transport public de pe teritoriul municipiului Bucuresti si va fi transmisa spre dezbatere si aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti", se arata in proiectul de hotarare adoptat vineri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Parlamentul european a adoptat, la 2 decembrie 2015, o rezolutie referitoare la "mobilitatea urbana durabila". Prin acest document, deputatii incurajau statele membre si orasele sa elaboreze planuri de mobilitate urbana durabila acordand prioritate modalitatilor de transport cu emisii scazute, vehiculelor propulsate de carburanti alternativi si care folosesc sisteme de transport inteligente, tinand seama totodata de nevoile specifice ale persoanelor cu mobilitate redusa. De asemenea, acestia s-au exprimat in favoarea unei politici in materie de parcare (spatii de parcare, utilizarea unor sisteme inteligente de parcare, tarifare adaptata) care sa se poata fi incadrata intr-o politica urbana integrata, dar si in favoarea reducerii zgomotelor legate de trafic din orase.Comisia si statele membre au fost invitate:i) sa creeze o retea dedicata mobilitatii durabile, care sa integreze exemple privind bunele practici in materie de planificare teritoriala si utilizare a teritoriului (axata pe utilizarea in comun a autoturismelor, transportul public, mersul cu bicicleta si pe jos);ii) sa incurajeze orasele sa participe la Parteneriatul european pentru inovare privind orasele si comunitatile inteligente;iii) sa lanseze campanii de sensibilizare a publicului pentru promovarea unei mobilitati durabile.