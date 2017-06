"Societatea comerciala ELECTROCENTRALE BUCURESTI este o societate pe actiuni avand ca actionari Ministerul Economiei si Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Numarul actiunilor nominative ale societatii este de 71.583.469, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 10 lei ficcare. In vederea eficientizarii consumului de energie termica si in scopul asigurarii continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, a asigurarii calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, accesibilitatea preţurilor pentru consumatori, asigurarea resurselor necesare scrviciului public de alimentare cu energie termică, pe termen lung, asigurarea siguranței în funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică si evidenţierea transparentă a costurilor în stabilirea preţului energiei termice, supunem dezbaterii si aprobarii prezentul proiect de Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti", se arata in expunerea de motive semnata de primarul general Gabriela Firea.Proiectul a avut nevoie de votul a doua treimi din cei 55 de consilieri, cu 28 de voturi pentru, o abtinere, 14 voturi impotriva."Este o sedinta extrem de importanta, chiar istorica. Aseara colegii nostri v-au transmis ca pe ordinea de zi avem un proiect asteptat de ani de zile de bucuresteni, proiect care va asigura continuitatea serviciului de termoficare, sa avem apa calda si caldura in Bucuresti. Este primul pas spre fuziunea dintre ELCEN si RADET. Noul guvern va putea emite o hotarare prin care Primaria Capitalei sa poata achizitiona de la Ministerul Energiei pachetul integral de actiuni de la ELCEN. Este vorba de 155 milioane de euro. Suma va fi platita pe loc. Este un pret bun, suportabil pentru municipalitate. Ministrule Energiei ne-a garantat o perioada de 5 ani pentru plata. Prin aceasta masura fuziune RADET - ELCEN se va crea o entitate noua, puternica, care va pune capat unui serviciu de proasta calitate si scump", a declarat primarul general, Gabriela Firea.Toma Petcu : "Sunt dezamagit de votul pe care l-ati dat (n.r. nu s-a votat in unanimitate), vorbim de un proiect foarte important pentru Bucuresti, care a fost rostogolit intre doua institutii, PMB si Ministerul Economiei. Pentru prima data exista un consens pe acest subiect. Consensul este dat de necesitatea si oportunitatea acestui proiect. Daca cel tarziu pana in septembrie nu va fi realizat, cred ca este ultimul an in care avem posibilitatea sa furnizam in conditii de calitate energie termica pentru populatie. Pe ultima sesiune de finantare, prin POR, doar primariile pot accesa fonduri de modernizare a retelelor termice. Daca nu incepem sa scriem proiecte pe o societate care nu are probleme financiare, nu stiu ce se va intampla. Prezenta mea este data de urgenta si oportunitatea ca acest proiect sa fie adoptat azi, iar aceasta societate sa fie infiintata in termen cat mai scurt entru a se accesa finantari pe POR, pentru modernizarea retelelor. ME a scris MF si MJ despre acest proiect de hotarare. Singura solutie pe care ne-au indicat-o cele doua institutii este cea de vanzare a actiunilor".Gheorghe Piperea, administrator judiciar RADET: "Atat RADET cat si ELCEN sunt in momentul de fata in procedura de insolventa. La ambele entitati exista un plan de reorganizare care prevede fuziunea celor doua entitati, entitatea absorbanta fiind RADET. RADET se va transforma in societate comerciala. Fuziunea este oportuna din punct de vedere juridic si economic. RADET are o datorie de 3,7 miliarde lei la ELCEN, doar suma de 250 milioane lei este datoria de baza, iar restul sunt penalitatile. Intentionam sa reducem treptat subventia, urmand sa fie chiar eliminata. Cand cele doua entitati vor fuziona, vom cere ANRE sa luam gazul direct de la producator, cu eliminarea unor costuri de distributie uriase, fiind echivalente cu ratele pe care ar urma sa le achite primaria pentru achizitionarea ELCEN".Catalin Deaconescu, consilier PNL: Este un pas necesar, dar modul in care se realizeaza, urgenta urgentelor care apare cu 12 ore inainte, fara transparenta, fara dezbatere este o problema. Eu as dori sa stiu care sunt activele/pasivele ELCEN, care sunt gaj la banca, care este starea tehnica a instalatiilor, daca PMB poate sa-si asume investitiile necesare. SUnt lucruri pe care ar trebui sa le vedem".Tugui Matei, consilier USR: "Am aflat de acest proiect seara trecuta. Daca vom cumpara ELCEN, vor disparea toate problemele financiare? Cum s-a stabilit valoarea actiunilor ELCEN?".Gabriela Firea: "Am precizat la inceputul sedintei de ieri ca am avut ieri, dupa investirea Guvernului, o intalnire cu dl ministrul al energiei si cu premierul, care si-au luat angajamentul ca saptamana viitoare, in sedinta de Guvern sa aprobe Hotararea de Guvern care consfinteste preluarea actiunilor. Daca d-voastra imi transmiteti ca este un gest de responsabilitate fata de cetateni, sa refuzam Guvernul, ei nu pot da o hotarare fara acordul nostru. Toti candidatii la postul de primar general am declarat ca ne-am dorit salvarea sistemului centralizat de termoficare, ca ne dorim sa indeplinim criteriile sa luam fondurile de 187 milioane de euro, sa modernizam reteaua de termoficare. Nu este posibila preluarea fara plata. Iar valoarea nominala stiti ca este cea mai mica. Vreti sa negociem la pretul pietei? S-ar supara si musca din sala de Consiliu general. Avem de la ministrul Energiei garantia ca avem o perioada de 5 ani sa platim".Aceasta a declarat ca daca proiectul nu este votat acum, se intarziei foarte mult, urmatoarea sedinta de Consiliu General fiind la finalul lunii iulie, iar subiectul este unul discutat de foarte multa vreme, deci nu este vorba de o noutate.Gabriela Firea: "A fost in graba pentru ca in perioada trecuta nu am avut dechidere la Guvern".Catalin Deaconescu, consilier PNL : "Nu este graba, Guvernul poate da si vara hotarari".Foto: Roxana Wring/Facebook