Cum a ajuns Restaurantul Diplomatic din Parcul Herastrau sa fie inchiriat de o firma controlata de Puiu Popoviciu si Dragos Dobrescu

Numele ONG-ului este Clubul Diplomatic Bucuresti, iar din conducerea sa fac parte primarul Capitalei sau ministrul de Externe, asa cum ne-a declarat Ion Diaconu, directorul organizatiei. "In baza H.G. 1059 din 29 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, terenul proprietate publica a statului situat in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 2B, sector 1, a trecut in administrarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cu afectiune speciala pentru desfasurarea activitatilor Clubului Diplomatic", ne-au transmis si reprezentantii MAE. Mai mult, conform aceleiasi surse, predarea s-a facut cu titlul gratuit, un fel de donatie.De atunci s-a acreditat ideea ca acest Club este al MAE. Total fals, este un ONG independent care a avut norocul sa primeasca 19 hectare de teren in buricul verde al Capitalei. MAE duce diplomati si invitati aici, insa achita notele de plata, asa cum reiese de pe site-ul de achizitii al ministerului. De altfel, si reprezentantii ministerului ne-au confirmat ca MAE nu are parte de nicio gratuite la Club in schimbul terenului de 19 hectare si a restaurantului.Citeste continuarea pe Justitiecurata.ro