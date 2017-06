​​VIDEO Reportaj Cum arata calatoria de zi cu zi a navetistilor de pe ruta Bucuresti - Cernica - Tanganu

O campanie HotNews.ro pentru imbunatatirea transportului in comun pe liniile preorasenesti

La capatul soselei Pantelimon, in fata Cora, mii de oameni asteapta in fiecare zi microbuzele care merg spre comunele din partea de est a Bucurestiului - Tanganu, Cernica, Fundulea, Branesti. Nu este o statie amenajata, oamenii astepta pe trotuar, iar microbuzele trag la bordura. Zona este murdara, trotuarul rupt si plin de praf.Este marti seara, ora 18.00, lumea pleaca spre casa de la munca. Afara sunt 30 de grade, iar oamenii stau inghesuiti sub cei cativa pomi asteptand microbuzele.Noi mergem la Cernica, nu stim ce microbuz sa luam. Intrebam in statie. "Este cel de Tanganu, mergeti repede ca trebuie sa plece", ne indruma o femeie.Il identificam, este ruta Bucuresti-Tanganu, un microbuz al CDI. Urcam, intrebam soferul daca merge la Cernica, spune ca da. Pe bord scrie mare pe o foaie de hartie ca biletul costa 3 lei. Dau o hartie de 10 lei, primesc rest, insa nu si bilet. Locurile pe scaun sunt deja ocupate, iar microbuzul este plin, fiind circa 20 de oameni in picioare. Incercam sa ne facem loc. Nu ai loc sa arunci un ac.Termometrul din interior arata 35 de grade, lumea abia respira. Nu exista aer conditionat. Cu toate acestea, microbuzul inca nu pleaca din statie, mai asteapta calatori. Mai urca cateva persoane si abia atunci plecam.Aerul din interior este irespirabil, iar calatorii transpira abundent, insa rabda, nu au cu ce altceva sa ajunga acasa.Microbuzul este prevazut cu bare si manere, astfel incat cei care stau in picioare sa se poata tine, insa in caz de accident probabil s-ar produce o tragedie.Totusi,Un barbat tipa din spate: Sa lasati usile un pic deschise cand opriti in statie, ca murim, e cald rau.Acest lucru nu se intampla.La urmatoarele statii mai urca doi-trei oameni. Fiecare centimetru din microbuz este ocupat, oamenii stau inclusiv langa sofer, pe scara, langa scaun.Calatoria pana la Cernica dureaza circa 20 de minute. Aici coboara cativa oameni, coboram si noi.La intoarcere, am venit cu acelasi microbuz, de aceasta data gol, fluxul fiind in sens invers. Am platit inca trei lei, nici de aceasta data soferul nu ne-a dat bilet. Ne-a dat restul dintr-un teanc de bani. Pe traseu, masina a oprit in statii si a mai luat cativa calatori.Cand am ajuns in Bucuresti, ne-a lasat in sensul giratoriu de pe Pantelimon, vizavi de parcarea in lucru a Primariei Capitalei.Mihai Alecu, seful Serviciului Monitorizare si Control din Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - (ISCTR), a declarat pentru HotNews.ro, la finalul lunii mai, ca exista o avalansa de reclamatii din partea navetistilor:"Avem o multime de reclamatii pe zona metropolitana. Noi controale facem zilnic. Cele mai dese sanctiuni sunt pentru transportul calatorilor in picioare si faptul ca nu dau bilet. Reclamatiile le tratam separat fata de programatorul zilnic de control, pentru a verifica ceea ce se intampla acolo. Problema este ca traseul este atribuit din 2008, cu masinile actuale care sunt pe traseu, cu frecventa, cu capacitatea de transport. Licitatia trebuia refacuta dupa 5 ani prin Programul National de Transport, dar confederatiile patronale au contestat aceasta licitatie, nu le-a convenit modalitatea de atribuire cu trasee, segmente de traseu, si anul acesta s-a castigat procesul de catre Ministerul Transporturilor si urmeaza refacerea licitatiei de catre Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti", a explicat Mihai Alecu pentru HotNews.ro.Mihai Alecu spune ca operatorii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:- trebuie sa aiba licente pentru transport;- sa aiba clasificari de la RAR ca masinile sunt apte sa transporte calatori;- ITP valabil;- conducatorul auto trebuie sa aiba atestatul valabil;- trebuie sa aiba sigurari de persoane si bagaje pe langa RCA;- trebuie sa aiba licenta de transport cu graficul de circulatie pe care trebuie sa-l respecte, cu plecari la anumite ore din punctele specificate;- sunt masini de tip urban care sunt omologate de RAR pentru transportul pasagerilor in picioare. La microbuzele de 17 locuri nu se permite transportul calatorilor in picioare;- sa dea bilet;S.C. CDI TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL S.R.L. il are ca actionar pe ION COMUSI, iar administrator ZAHARIA ION.Ion Comusi a declarat pentru zf.ro ca anul trecut compania a finalizat cu o cifra de afaceri de 38 de milioane de lei, fata de 35,2 de milioane de lei cu un an in urma si ca a ajuns la un trafic de 2,2 milioane de pasageri."Anul trecut am reusit sa avem afaceri mai mari, iar pentru acest an estimez o crestere cu 10%. Avem flota noua de autocare, cu varsta medie de sapte ani, iar toate rutele pe care opeᅡram sunt foarte solicitate¬, a deᅡclarat Ion Comusi pentru ZF.