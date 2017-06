Vaslui: Bazinele strandului municipal, inchise pentru al treilea an consecutiv din cauza lipsei unui salvamar

Vasluienii cu venituri modeste nu au posibilitatea de a se racori sau a inota in municipiul resedinta, in conditiile in care strandul primariei este inchis pentru al treilea an consecutiv.In pofida numeroaselor solicitari venite din partea populatiei, autoritatile locale nu au gasit nici acum varianta prin care bazinele de inot sa poata deveni functionale. Practic, ca si in anii din urma, primaria nu a reusit sa angajeze un salvamar autorizat, dupa ce, in urma cu trei ani, un adolescent a murit inecat, desi exista un supraveghetor al celor aflati in bazinul mare, angajat al primariei.Ulterior incidentului, strandul mare a fost ingradit cu plasa, fiind montate si placute de avertizare prin care se atrage atentia populatiei ca accesul in bazin este interzis."Din pacate, nu reusim sa gasim acel salvamar cu atestat care sa vina sa lucreze in Vaslui. Strandul ramane insa deschis, cu intrarea libera, ca si baza de agrement. Exista gratare, dusuri, sezlonguri, iarba verde, aparate pentru fitnes, terenuri pentru minifotbal si tenis de camp", a declarat marti, pentru News.ro viceprimarul municipiului Vaslui, Dragos Cazacu.In ultimul an in care strandul municipal din Vaslui a fost deschis costul unui bilet de intrare era de 7 lei pentru un adulti si 5 lei pentru copii, indiferent de ziua din saptamana. In prezent, la singura piscina din oras, deschisa la inceputul acestei luni, costul unui bilet pentru adulti este de 20 de lei de luni pana vineri si 25 de lei in weekend.