Primaria Sectorului 6 vrea sa-si faca televiziune online si scoala de televiziune ca sa le dea cetatenilor "echilibru personal". Sectorul 6, unul dintre cele aglomerate si poluate din Bucuresti

"Se aproba derularea si finantarea in cuantum maxim de 1.241.072 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, in anul 2017, a proiectului "Televiziune online a Sectorului 6, Scoala de televiziune" desfasurat de Centrul Cultural European Sector 6", se arata in proiectul de hotarare ce urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului local sector 6."Centrul Cultural European Sector 6 se organizeaza in scopul desfasurarii activitatilor specific domeniilor: cultura, sport si relatii cu alte organisme specializate. Conform O.U.G nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, unul din obiectivele principale ale Centrului Cultural European Sector 6 este oferirea de produse si servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, in scopul cresterii gradului de acces si de participare a cetatenilor la viata culturala. Accesul la informatie si educatie reprezinta principalul factor de adaptare si de evolutie al individului si al comunitatii. In conditiile unei evolutii sociale extrem de rapide si a unei viteze de informare care se schimba pe zi ce trece, oamenii au nevoie de surse de informare si de sisteme de educatie, care sa-i ajute sa se dezvolte, sa se adapteze la societatea in schimbare si care sa le ofere un fundament pe baza caruia sa isi formeze un echilibru personal. Ne dorim realizarea unui nou canal de informare adresat cetatenilor din Sectorul 6. Aceasta sursa de informare este televiziunea online a Sectorului 6", se arata in raportul de specialitate al proiectului.Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:- Formarea prin intermediul programelor educative- Dezvoltarea spiritului de perfomanta prin emisiuni concurs- Informarea cu privire la proiectele de dezvoltare- Divertisment- Informarea si implicarea in activitati comunitare- Programe culturale de calitate- Posibilitatea de a oferi cetatenilor sectorului cel e trei aspecte fundamentale ale unei vieti mai bune, informatie, educatie, spirit comunitar- Promovarea cetatenilor Sectorului 6 ca principali protagonisti ai programelor si formarea de prezentatori, editori, reporteri, cameramani din randul acestora." Noi credem ca aceasta televiziune online nu este necesara in epoca internetului si facebookului intrucat primaria are site si pagina de facebook! Televiziunea nu este o problema de interes public pentru cetateni si nu e o prioritate in conditiile in care avem nenumarate posturi TV care emit atat offline cat si online. Cei 250.000 de euro ar trebui folositi pentru rezolvarea problemelor reale ale sectorului 6: traficul de cosmar, trotuarele ocupate de masini, lipsa locurilor de parcare, lipsa spatiilor verzi si a parcurilor, lipsa curateniei stradale, lipsa colectarii selective a deseurilor direct la blocuri si case", au postat cetatenii din grupul de initiativa civica Prelungirea Ghencea pe pagina de Facebook.