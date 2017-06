Roman: Casa in care s-a nascut Sergiu Celibidache a ajuns o ruina - adapost pentru oamenii strazii

In 2012, declarat de UNESCO "Anul Celibidache", casa dirijorului intra in proprietatea administratiei publice locale, contra sumei de 200.000 de euro. In acelasi an, mostenitorii lui Celibidache platesc pentru realizarea unui bust, care a fost amplasat in fata casei. La dezvelirea bustului (in ziua in care s-au implinit 100 de ani de la nasterea dirijorului) au participat fiul lui Sergiu Celibidache si directorul Filarmonicii "George Enescu" Bucuresti.Din 2012, autoritatile locale tot asteapta fondurile europene pentru ca acest imobil sa revina la stralucirea de odinioara.