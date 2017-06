Proiect: Primaria Capitalei ar putea amenaja 30 de statii de  alimentare pentru masini electrice, cu 74 locuri de parcare

Statiile de incarcare vor fi amenajate in urmatoarele locatii: Parcaj Tonita, Parcaj Pescarus, Parcaj Soseaua Nordului, Parcaj Opera, Parcaj Expozitiei, Doamna Ghica, Bucur Obor, Academiei, Biserica Enei, Chiristigiilor, Matei Millo, Aviatorilor, Horoscop, Lipscani, Maria Rosetti, Palatul de Justitie, Lido, Parc Herastrau, Decebal, Piata Amzei, Piata Victoriei, Calea Plevnei, Charles de Gaulle, Primaria Capitalei."Conform datelor statistice numarul masinilor electrice inmatriculate in Municipiul Bucuresti a crescut considerabil si propun demararea de urgenta a infrastructurii necesare pentru instalare de statii de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului Bucuresti. Autovehicule electrice inmatriculate in Romania-299 unitati; Autovehicule electrice inmatriculate in Bucuresti- 187 unitati. Programul Rabla Plus dedicat achizitiei de masini electrice nu a avut succes in 2016, acest lucru fiind cauzat de preturile ridicate ale acestor masini. In Romania un astfel de autovehicul costa cel putin 30.000 de euro. Anul 2017, aduce o noua modificare la nivelul achizitiei unei masini ecologice. Toti romanii care vor dori sa cumpere masina noua, vor beneficia de sprijin din partea statului. Programul Rabla este modificat, voucherul pentru o masina electrica urmand a fi de 10.000 de euro", se arata in expunerea de motive semnata de mai multi consilieri generali.Parlamentul european a adoptat, la 2 decembrie 2015, o rezolutie referitoare la "mobilitatea urbana durabila". Prin acest document, deputatii incurajau statele membre si orasele sa elaboreze planuri de mobilitate urbana durabila acordand prioritate modalitatilor de transport cu emisii scazute, vehiculelor propulsate de carburanti alternativi si care folosesc sisteme de transport inteligente, tinand seama totodata de nevoile specifice ale persoanelor cu mobilitate redusa. De asemenea, acestia s-au exprimat in favoarea unei politici in materie de parcare (spatii de parcare, utilizarea unor sisteme inteligente de parcare, tarifare adaptata) care sa se poata fi incadrata intr-o politica urbana integrata, dar si in favoarea reducerii zgomotelor legate de trafic din orase.Comisia si statele membre au fost invitate:i) sa creeze o retea dedicata mobilitatii durabile, care sa integreze exemple privind bunele practici in materie de planificare teritoriala si utilizare a teritoriului (axata pe utilizarea in comun a autoturismelor, transportul public, mersul cu bicicleta si pe jos);ii) sa incurajeze orasele sa participe la Parteneriatul european pentru inovare privind orasele si comunitatile inteligente;iii) sa lanseze campanii de sensibilizare a publicului pentru promovarea unei mobilitati durabile.