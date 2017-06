Proiect: Primaria Capitalei vrea sa cumpere 100 de autobuze electrice​

"Documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate) va determina numarul de vehicule, dimensionarea infrastructurii de incarcare necesara acestora, modul si etapele in care vor fi utilizate in sistemul de transport public de pe teritoriul municipiului Bucuresti si va fi transmisa spre dezbatere si aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti", se arata in proiectul de hotarare ce va fi discutat vineri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.