​FOTOGALERIE Cum arata Bulevardul Liviu Rebreanu, proaspat reabilitat: dale sarite pe trotuare, borduri stricate, gropi si fisuri in asfalt​

Reprezentantii Primariei Capitalei spun intr-un raspuns adresat HotNews.ro ca reparatiile se vor face pe cheltuiala constructorului."Potrivit Legii 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si conform H.G 273 din 1994, care guverneaza autorizarea lucrarilor de constructie precum si receptia acestora, va informam ca, in acest moment, investitia intra in procedura de receptie, iar comisia de receptie compusa din specialisti din PMB, reprezentanti ISC si Brigada Rutiera, verifica daca au fost respectate toate prevederile contractului si orice neconformitate va fi remediata de catre constructor, in termen de 90 de zile de la incheierea procesului verbal de receptie. In cazul in care antreprenorul nu remediaza toate neconformitatile in termenul prevazut de lege, PMB va dispune la executarea garantiei de buna executie si va intreprinde toate demersurile pentru ca acestea sa fie remediate", se arata in raspunsul Primariei Capitalei.Primaria Capitalei a finalizat saptamana trecuta lucrarile la tronsonul II al bulevardului Liviu Rebreanu, respectiv zona delimitata intre Bulevardul Nicolae Grigorescu si Bulevardul 1 Decembrie 1918.Lucrarile de modernizare au cuprins: amenajarea a 507 locuri noi de parcare, modernizarea liniei de tramvai, a retelei de contact, a peroanelor statiilor de tramvai, a carosabilului, a trotuarelor si a pistei pentru biciclete, amenajarea a aproximativ 2500 mp spatii verzi, refacerea semaforizarii de la intersectia cu bd. 1 Decembrie 1918, Barajul Dunarii si Barajul Sadului, devierea retelelor edilitare pe acest culoar (apa, canalizare, Net City) si refacerea bransamentelor, inlocuirea retelei de termoficare si lucrari de modernizare a infrastructurii si suprastructurii stradale, reamenajarea intersectiilor, extinderea sistemului de management al traficului si in intersectiile situate pe acest tronson, modernizarea sistemului de iluminat public pe aceasta artera.Lucrarile de modernizare a Bulevardului Liviu Rebreanu au inceput in anul 2010 si au fost impartite in doua tronsoane: tronsonul 1, intre Camil Ressu - Nicolae Grigorescu si tronsonul 2, intre Nicolae Grigorescu si 1 Decembrie, fiecare dintre aceste tronsoane avand cate doua benzi pe sens.Primaria Capitalei a terminat lucrarile de reabilitare a bulevardului Liviu Rebreanu, portiunea cuprinsa intre bd. Nicolae Grigorescu si bd. Camil Ressu, la inceputul anului 2014. Au fost refacute partea carosabila, trotuarele si linia de tramvai, s-au amenajat parcari in spic pe marginea drumului si s-au trasat marcajele rutiere. Pistele de biciclete au fost amenajate pe trotuar, pe anumite portiuni. In 2015 s-au facut lucrari si pe portiunea cuprinsa intre bd. Nicolae Grigorescu si Aleea Barajul Dunarii, unde nu a fost nevoie de exproprieri.Modernizarea bd. Liviu Rebreanu, bucata cuprinsa intre bd. Nicolae Grigorescu si bd. Camil Ressu, a inceput in 2010 si avea termen de finalizare noiembrie 2013.