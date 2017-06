" Primaria Capitalei a semnat contractul de executie pentru largirea strazii Fabrica de Glucoza "

Acest proiect este esential deoarece Fabrica de Glucoza va prelua traficul la intrarea in Bucuresti de pe autostrada A3.Durata de executie este de 18 luni de la data emiterea ordinului de incepere a lucrarilor."Concret, lucrarile care vor fi executate in cadrul acestui contract sunt: largirea la 4 benzi a 1,8 km de strada, cate 2 benzi pe sens de cate 3,5m, realizarea trotuarelor cu o latime de 4,5m; reconfigurarea intersectiilor pe care soseaua Fabrica de Glucoza le traverseaza si racordarea la viitoarea intersectie cu sens giratoriu a autostrazii A3 Bucuresti-Ploiesti-Brasov; asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unei canalizari pluviale precum si prin repozitionarea gurilor de scurgere existente; reamenajarea spatiilor verzi; modernizarea iluminatului stradal", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Capitalei.In bugetul Primariei Capitalei pe anul 2017 s-au alocat pentru aceasta lucrare 15 milioane lei.Primaria Capitalei a decis sa largeasca strada Fabrica de Glucoza, inca din 2010, aceasta lucrare fiind necesara pentru preluarea traficului de pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, atunci cand ea va intra in Capitala. Tot in 2010, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat culoarul de exproprieri si despagurile - 163 milioane lei. Lucrarea nu a inceput, in 2014 s-a modificat legislatia, iar hotararea prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si exproprierile trebuia re-aprobata.Primaria a redus suma necesara exproprierilor de la 163 milioane lei la 60 milioane lei, insa proiectul a fost reaprobat abia in primavara anului 2015 din cauza scandalului dintre partidele politice din CGMB si conducerea primariei, consilierii fiind nemultumiti de costul mare al exproprierilor.In bugetul pe anul 2015 au fost prevazuti pentru aceasta lucrare circa 55 milioane lei. Primarul de la acel moment al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat in mai multe randuri ca lucrarile de largire a strazii Fabrica de Glucoza vor incepe in 2015, existand bani in buget pentru lucrare. Cu toate acestea, reprezentantii municipalitatii au dat dispozitiile de expropriere abia in 2016.