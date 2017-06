​Mega-proiecte imobiliare ale Primariei in centrul Bucurestiului: Firea vrea sa faca doua ansambluri de locuinte sociale pe depoul RATB de la Piata Victoriei si autobaza Floreasca

Este o discutie valida daca pentru doua terenuri aflate in cele mai scumpe zone ale capitalei este indicata functiunea de depou/autobaza, insa ramane intrebarea unde se vor muta tramvaiele si autobuzele, mai ales in conditiile in care Primaria Capitalei intentioneaza sa cumpere 400 de autobuze, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze noi. Gabriela Firea nu a anuntat acest lucru.In plus, Strada Mexic se afla intr-o zona construita protejata, unde regimul de inaltime este unul foarte mic, existand obligatia ca aspectul zonei sa fie pastrat ca atare, deci este interesant cum se vor construi blocuri acolo.Primaria Capitalei a identificat cele 6 amplasamente pe care Trustul Metropolitan de constructii va demara procedurile preliminare pentru construirea unor ansambluri de locuinte, pentru tineri, de serviciu sau sociale, unele dintre acestea incluzand si cladiri cu functiuni sociale, a anuntat primarul Gabriela Firea la prezentarea bilantului de 1 an de mandat. Este vorba de construirea a 6570 de locuinte, cel mai mare ansamblu fiind in sectorul 6 si ar urma sa aiba 5.000 locuinte sociale.Cele 6 terenuri sunt:- Str. Mexic nr. 19, sect. 1, 34.450 m2, 700 de unitati locative + gradinita- Str. Aviator Banciulescu nr. 5, sect. 2, cca. 1,9 ha, cca. 250 unitati locative- Calea Dudesti nr. 165, 3133 m2, 100 unitati locative- Str. Ion Sahighian nr. 6, sect. 3, 7470 m2, 300 unitati locative- Str. Orastie nr. 12, sect. 4, 7685 m2, 220 unitati locative- Str. Aeriana nr. 6, sect. 5, 100.000 m2, 5000 unitati locative + gradinita+ camin de batrani- Bd. Timisoara nr. 108, sect. 6, 32192 m2, 1400 unitati locativeAlte 10 amplasamente se afla in studiu pentru determinarea compatibilitatii cu astfel de proiecte.