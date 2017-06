Gabriela Firea: Pasajul de la Piata Sudului va fi gata la finalul lunii iulie. Pasajul de la Ciurel - in martie 2018

Despre Pasajul Sudului"Proiectul tehnic a fost elaborat in doar 30 de zile, cu foarte multe lipsuri si fara detalii de executie, coroborat cu un executant orientat doar pe solicitari, fara suficient personal calificat si care cerea cheltuieli indirecte de 60%, au condus la intarzieri foarte mari. Dupa numeroase sedinte si scrisori ultimative adresate constructorului de catre Primarul General, s-a agreat ca termen de finalizare data de 28.07.2017. In momentul de fata, a fost deschisa circulatia prin pasaj, pe un singur fir pe sens", a declarat Gabriela Firea.Despre Pod Ciurel -Strapungere A1"Primul termen a fost de 30 luni, dar din cauza exproprierilor, a descarcarilor arheologice si a deviatiilor de retele Enel s-a tot prelungit, iar la un moment dat lucrarile au fost sistate. In acest mandat s-a reusit impartirea proiectului in mai multe cadrane, care sa permita avansarea lucrarilor. Podul peste Dambovita, cu toate bretelele adiacente va fi finalizat, conform graficului, in luna martie 2018", a declarat Gabriela Firea.