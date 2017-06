Cluj: Marsul comunitatii gay de la Cluj, aprobat dupa 22 de cereri depuse. Cand si unde are loc marsul Cluj Pride

Marsul #spunedrept din cadrul Festivalului Cluj Pride 2017 se tine pe 1 iulie, autorizat de catre primarie dupa 15 zile de negocieri continue si 22 de cereri depuse, anunta azi organizatorii.Asta in contextul in care reprezentantii primariei declarau in urma cu cateva zile ca o serie de cereri pentru parada au fost respinse, din cauza ca evenimentul comunitatii LGBT si al sustinatorilor interfereaza cu alte manifestari, in special cu cel al Operei Romane, anuntat pentru Piata Unirii.