Gabriela Firea si-a pus o bluza cu motive populare la prezentarea bilantului. Cu ce realizari se lauda primarul general dupa un an/ Firea vrea amenajarea de gradini de legume pentru cantinele scolilor si gradinitelor

„Exact acum un an am depus juramantul in fata bucurestenilor. Astazi ma aflu in fata Dvs. pentru a va prezenta rezultatul unui an de munca: deloc usor, plin de evenimente, incarcat de multa tensiune, mai ales in unele perioade.

Cea mai importanta realizare este ca am deblocat zeci de santiere din Capitala in care nu se mai lucra de aproape 2 ani de zile sau se lucra intr-un ritm de melc: Arcul de Triumf, Pasajul Sudului, Ciurel, Ambulatorul si Spitalul de Copii Victor Gomoiu și altele.

Am avut curajul sa spun stop contractelor paguboase pentru bucuresteni in mai multe domenii: managementul traficului, reparatiile la strazi si semnalizare, Arena Nationala, case de avocatura. Am inlaturat capusele de la RADET si RATB.

Am decis cea mai mare investitie in spitale si in cabinete medicale scolare si stomatologice - 90 mil euro.

În raport cu complexitatea managementului unui metropole, consider ca raportul este unul pozitiv. Cu siguranta vor fi voci care vor spune ca se putea mai mult. Nu doresc sa le contrazic. Competitia naste noul.