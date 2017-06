​​BILANT Un an cu Gabriela Firea la Primaria Capitalei

Pe 23 iunie 2016, Gabriela Firea a fost investita in functia de primar general, dupa castigarea alegerilor din 5 iunie 2016, ea devenind oficial primarul Bucurestiului.

Ce a promis Gabriela Firea in campania electorala:

Ce a facut: o banda unica nefunctionala, 0 km piste pentru biciclete, 0 parcari park&ride sau in zona centrala

La capitolul realizari in primul an de mandat se poate trece:

"Voi face revolutie in materie de trafic in capitala. Am foarte multe solutii care vor decongestiona traficul. In primul rand, investitii masive in transportul public, voi propune acordarea de urgenta a bugetului necesar pentru ca aceste autobuze stricate sa intre in trafic. Impreuna cu Politia Capitalei vom face in asa fel incat sa avem un sistem de semaforizare inteligent asa cum se intampla in orice Capitala europeana. De asemenea, as dori sa se incheie de urgenta lucrarile la metroul din Drumul Taberei. In jumatate de an se va vedea ca se vor schimba lucrurile in Bucuresti. Intr-o jumatate de an se va circula mult mai usor in Bucuresti. Sunt solutii identificate. M-am consultat cu multi specialisti in domeniul traficului, transportului si toti mi-au spus ca desi avem un plan de mobilitate urbana multe lucruri nu se respecta", a spus Gabriela Firea in iunie 2016, potrivit digi24.ro Gabriela Firea a promis inca din toamna anului trecut ca va cumpara 400 de autobuze, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze, insa nu a reusit nici macar sa lanseze licitatia pentru achizitia acestora, desi anunta inca de atunci ca a finalizat caietul de sarcini. Edilul a promis si benzi unice RATB pentru fluidizarea traficului, insa a facut doar o singura banda, intre cartierul Baneasa si Piata Dorobanti, care a blocat traficul in nordul Capitalei si a fost inchisa a doua zi, dupa un urias scandal." Am solicitat tuturor institutiilor implicate in proiectul benzii unice ca demararea acestuia sa se faca intr-o perioada in care traficul este mai redus, respectiv imediat ce incepe vacanta elevilor. Pana atunci, vor fi luate toate masurile complementare care sa asigure eficienta acestui proiect, si ma refer atat la componenta de informare a populatiei cat si la suplimentarea efectivelor de politisti locali si de la circulatie in intersectii. De asemenea, RATB va spori numarul de autobuze care circula pe liniile care vor beneficia de acest culoar si va infiinta noi linii preorasenesti care sa preia o parte dintre navetistii care vin zilnic in Bucuresti. Chiar daca pentru ca efectele pozitive sa fie vizibile e nevoie de o perioada de acomodare, acest proiect, coroborat cu innoirea si suplimentarea parcului auto al RATB si cu extinderea sistemului de semaforizare inteligenta, reprezinta solutia pentru descongestionarea traficului in Bucuresti. Studiile de mobilitate arata clar ca implementarea benzilor unice genereaza o crestere cu 20% a vitezei de deplasare a autobuzelor si o diminuare cu pana la 25% a timpilor de asteptare in statii, iar costurile de operare ale RATB se diminueaza semnificativ¬, a declarat primarul Gabriela Firea la finalul lunii mai 2017.Principalul proiect al Gabrielei Firea in primul an de mandat a fost infiintarea a 21 de societati comerciale ale municipalitatii care ar urma sa presteze toate serviciile de care primaria are nevoie, de la constructia de locuinte pana la vanzarea de energie electrica. Aceasta masura a starnit foarte multe critici si un urias scandal, Gabriela Firea fiind acuzata ca privatizeaza primaria si ca prin infiintarea acestor societati incearca sa eludeze legea achizitiilor publice. Deocamdata nu stim ce vor face aceste societati, ramane de vazut daca vor face licitatii, cat de transparente vor fi si ce efect vor avea asupra pietei.Un alt scandal a fost cauzat de decorarea orasului pentru sarbatorile pascale, o premiera in Bucuresti, si de organizarea unor concerte in Piata Universitatii. Doua dintre concertele organizate de municipalitate in Piata Universitatii (unul de Ziua Europei si altul de Dragobete) au deranjat cursurile Facultatii de IStorie, iar profesorii si elevii au cerut interzicerea unuor astfel de evenimente in Piata Universitatii.Controversata este si suma importanta alocata in 2017 pentru organizarea de evenimente. Astfel, la propunerea primarului general s-au alocat din bugetul primariei Capitalei de circa 4 miliarde lei, peste 180 milioane lei celor trei institutii care organizeaza spectacole, concerte, targuri, festivaluri si alte evenimente culturale. Mai exact, Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti are un de circa 59 milioane lei, ARCUB - 73 milioane lei, iar Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret - 52 milioane lei. Circul si teatrele bucurestene mai primesc inca 350 de milioane de lei.In plus, s-au alocat 55 milioane lei pentru biserici, printre care si Catedrala Manturii Neamului.O decizie importanta in mandatul Gabrielei Firea a fost bagarea in insolventa a RADET. Parerile sunt impartite, daca pe termen lung este o decizie buna, insa pe termen scurt Bucurestiul a putut furniza apa calda si caldura in iarna care a trecut, in ciuda amenintarilor venite din partea ELCEN ca va opri furnizarea agentului termic. Pe termen lung insa, trebuie facute investitii masive in modernizarea retelei, un lucru greu de facut in conditiile in care RADET are datorii foarte mari de platit catre ELCEN (circa 3,5 miliarde lei potrivit unor estimari), si exista mai multe voci care spun ca regia nu va putea accesa fonduri europene daca se afla in insolventa.In ceea ce priveste spatiile verzi din Bucuresti, primarul general a declarat ca va rascumpara/expropria parcurile retrocedate, insa pana acum nu a expropriat/cumparat niciun parc.Nici pana acum nu stim cat de poluat este orasul, fiindca nu avem o retea functionala de monitorizare a calitatii aerului. Este adevarat, reteaua este in administrarea Ministerului Mediului, insa Primaria poate face si ea propriile masuratori.In aprilie 2017, Gabriela Firea anunta ca "in curand" va fi functional un sistem operatitonal pentru managementul calitatii aerului in Bucuresti si vor fi amplasate 25 de statii fixe de monitorizare a calitatii aerului, 9 relocabile si alte 20 de echipamente pentru masurari indicative. Pana acum acest moment nu s-a facut.Totusi, marile proiecte de infrastructura - blocate la venirea Gabrielei Firea la primarie, au fost deblocate: la pasajul subteran de la Piata Sudului se circula pe o banda pe sens, insa lucrarea care avea termen de finalizare decembrie 2015, nu a fost terminata, la pasajul Nicolae Grigorescu se lucreaza, la fel si la Ciurel, lucrarile de modernizare a bd. Liviu Rebreanu au fost terminate. Parcarea park&ride de la capatul Soselei Pantelimon este in continuare blocata. Pe de alta parte, nici pana acum nu au inceput lucrarile de largire a strazii Fabrica de Glucoza, promisa de primarul Sorin Oprescu inca din 2010, pentru care exista documentatia aprobata.Chiar daca un an de mandat este un termen scurt la scara orasului, iar procedurile de licitatie si partea birocratica este greoaie (inainte de a face ceva trebuie sa faci studiu de fezabilitate, caiet de sarcini, licitatie, licitatia poate fi contestata, proiectare, durata de executie a lucrarii), dupa cele doua mandate ale Primarului Sorin Oprescu asteptarile bucurestenilor sunt foarte mari in ceea ce priveste rezolvarea problemelor pe care orasul le are cu traficul, poluarea si sistemul centralizat de incalzire.- benzi unice pentru RATB, o retea viabila de piste pentru biciclete, extinderea numarului de intersectii incluse in sistemul de management al traficului din Bucuresti (SMTB) si o colaborare cu programul global Waze Connected Citizens, care ofera autoritatilor informatii in timp real cu privire la trafic, gropi, accidente si ambuteiaje.- transformarea RATB din regie autonoma in societate comerciala si un contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport, contract prin care se vor stabili conditiile de prestare a serviciului si modul de acordare a compensatiei pentru diferenta de tarif aferenta gratuitatilor si reducerilor pentru transportul public."In baza unui audit, vor fi dimensionate corect subventiile acordate de municipalitate, pe baza costurilor de exploatare si a numarului real de beneficiari. Avand o incadrare exacta in parametri bugetari a activitatii, va fi asigurat parcul de autovehicule necesar pentru acoperirea integrala a nevoilor de transport public. Se va face o evaluare si redimensionare a tuturor traseelor, astfel incat sa se elimine redundantele si sa se asigure interconectarea traseelor de suprafata cu cele ale metroului. Dupa ce activitatea companiei de transport public va fi pusa pe baze economice sanatoase, va fi introdus biletul unic de calatorie, valabil atat pe mijloacele de transport de suprafata cat si pentru metrou. Biletul unic va putea fi achizitionat nu doar de la punctele clasice de vanzare a legitimatiilor de calatorie, ci si online. De asemenea, va exista si o versiune electronica a tichetului, pentru telefoanele mobile inteligente", se arata in programul Gabrielei Firea.- pentru parcarile publice de suprafata se va introduce sistemul de taxare automata, cu plata online sau prin sms.- demararea unui amplu program, impreuna cu primariile de sector, de amenajare si construire de locuri de parcare de resedinta, astfel incat sa fie descongestionate arterele de circulatie.- continuarea proiectului care prevede amenajarea parcarilor de tip Park&Ride, amplasate la toate portile de intrare in oras, unde cei care fac naveta in Bucuresti sa-si poata lasa autoturismele pe timpul zilei, avand la dispozitie mijloace de transport in comun.Pe langa promisiunile din campania electorala, Gabriela Firea promitea in toamna anului trecut ca va achizitiona 400 de autobuze, 100 de tramvaie si 100 de troleibuze si ca urmeze sa se lanseze licitatia, caietul de sarcini fiind gata. Licitatatia nu a fost lansata nici pana acum.Totusi, vom avea wireless in autobuzele vechi. Licitatia pentru achizitionarea a 1.580 de aparatea fost lansata in luna mai, Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) fiind dispusa sa dea pana la 1,34 milioane de euro pentru a achizitiona acestui serviciu pe o perioada de 17 luni.In ceea ce priveste reorganizarea RATB, regia functioneaza la fel, Gabriela Firea schimband doar consiliul de administratie numit de fostul Consiliu General, dupa ce statiile nu au fost deszapezite, la prima ninsoare mai serioasa. Si dupa schimbarea consiliului de administratie, la urmatoarea zapada serioasa, statiile tot pline de zapada au fost.Mai mult, s-a inregistrat o premiera in Bucuresti, din cauza zapezii scolile au fost inchise circa o saptamana.In ceea ce priveste reorganizarea rutelor RATB, acest lucru nu s-a intamplat, fiind facute doar mici ajustari.Totusi, la propunerea primarului Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat la finalul lunii martie infiintarea mai multor linii RATB intre Bucuresti si localitatile din Judetul Ilfov si suplimentarea autobuzelor pe liniile existente. Astfel, de la 18 linii preorasenesti ar urma sa se ajunga la 52.Astfel, potrivit hotararii adoptate vor exista trasee RATB intre Bucuresti si: Peris, Tunari, Vidra, 1 Decembrie, Glina, Cernica, Mogosoaia, Buftea, Tanganu, Darvari, Clinceni, Magurele, Ganeasa, Varteju, Moara Vlasiei, Balotesti, Otopeni, Sitaru, Ciolpani, Gruiu, Micsunesti Moara, Silistea Snagovului, Clinceni, Bragadiru, Darasti, Sindrilita, Islaz, Centura Jilavei, Dascalu, Chitila, Vidra, Berceni, Stefanesti, Leordeni, Petrechioaia, Balaceanca, Afumati, Cornetu, Chiajna, pantelimon, Branesti, Dobroiesti. In plus vor fi linii RATB intre centrul Bucurestiului si Cartierul Militari, Cartierul Fortuna, Divertiland.Pana acum insa RATB a infiintat doar una dintre liniile noi, linia 418, care va asigura transportul calatorilor intre comuna Berceni si Statia Romprim din sudul Capitalei.Acestea ar urma sa fie folosite de catre navetisti, fiind astfel incurajati sa lase masina acasa.Subventia RATB a ramas aceeasi. Pretul biletelor si abonamentelor la fel. La inceputul mandatului a existat discutia ca transportul public sa devina gratuit, insa dupa mai multe critici, Gabriela Firea a renuntat la idee. Opozantii au spus ca biletul RATB este si asa ieftin, problema fiind ca autobuzele sunt vechi si raman blocate in trafic, iar RATB are nevoie de investitii masive, iar calatorii ar fi dispus sa plateasca mai mult pentru un transport public civilizat.In ceea ce priveste benzile unice, Gabriela Firea a propus inca de la inceputul mandatului si din campania electorala ca va face benzi unice. La inceputul anului a anuntat ca a finalizat studiul privind implementarea acestora, iar in aceasta primavara a anuntat ca va implementa acest sistem pe doua artere: pe Soseaua Colentina - pe linia tramvaiului 21 si din Baneasa pana in Dorobanti.In luna mai a inceput amenajarea benzii din Baneasa, insa dupa ce s-a blocat zona de nord din cauza ei si a iesit un imens scandal, Gabriela Firea a declarat ca o va da in folosinta dupa inceperea vacantei de vara. Citeste aici de ce nu a functionat banda unica din Baneasa. Desi a promis in mai multe randuri ca va face parcari park&ride, Gabriela Firea nu a inceput niciun proiect in acest sens pana acum.Nu s-au facut nici parcari noi in centrul orasului, celebrele parcari subterane promise inca de pe vremea primarului Adriean Videanu.Totusi, in acest sens macar la nivel birocratic s-a miscat ceva, s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, care prevede construirea unor parcari subterane in Piata Constitutiei, la Sala Palatului, Piata Piata Cantacuzino si Lahovari, zona Parcul Izvor si s-au aprobat studiile de fezabilitate. Pentru construirea acestor parcari ar urma sa se acceseze fonduri europene.In ceea ce priveste pistele pentru biciclete, in primul an de mandat al Gabrielei Firea nu s-a facut niciun km de piste pentru biciclete. Totusi, in cadrul PIDU s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe mai multe strazi din Centrul orasului. Nici in ceea ce priveste cei 100 de km de piste pentru biciclete, promise inca din 2014 de primarul Sorin Oprescu si pentru care exista bani de la Ministerul Mediului - 10 milioane de euro, nu s-au facut progrese."A fost finalizat caietul de sarcini, parte a documentatiei de atribuire, si urmeaza a se lansa procedura de achizitie publica pentru studiul de fezabilitate. Durata estimata pentru prestarea serviciului este de maxim 6 luni, la care se adauga durata procedurii de achizitie publica , termenele legale de asteptare pana la semnarea contractului in cazul unor eventuale contestatii. Etapa urmatoare este de aprobare in CGMB a principalilor indicatori tehnici - economici si ulterior lansarea procedurilor de proiectare si executie sistem de transport cu bicicleta si servicii de consultanta ptentru dirigentia de santier. Nu cred ca este posibil anul acesta sa inceapa lucrarile. Voi avea o sedinta saptamana aceasta cu Directia de Transporturi, sa vedem in ce masura depinde de noi sa dinamizam actiunea. Din estimarile mele lucrarile incep in trimestrul doi din 2018", a explicat primarul Gabriela Firea, in aprilie, pentru HotNews.ro. Reamintim ca Ministerul Mediului a alocat inca din 2014 suma de 10 milioane de euro pentru realizarea a 100 km de piste pentru biciclete, insa pana acum banii nu au fost folositi, de cel putin trei ani Primaria lucrand la stabilirea traseului si studii de fezabilitate.Recent, la propunerea primarului Gabriela Firea, Consiliul General a aprobat un proiect de hotarare privind amplasarea rastelelor de biciclete in vecinatatea institutiilor publice de pe teritoriul Municipiului Bucuresti. Ramane de vazut daca acestea vor fi supravegheate video si daca vor oferi conditiile de siguranta necesare pentru a-i stimula pe biciclisti sa lase bicicletele acolo."Asa dupa cum am declarat in repetate randuri, Municipalitatea incurajeaza transportul alternativ in Bucuresti, pentru care vrem sa realizam cat mai multe facilitati. (...) Bicicleta este un mijloc de transport din ce in ce mai utilizat de toate categoriile de varsta, si ma declar un sustinator fervent al acestei alternative, care este si un excelent mijloc prin care iti poti mentine sanatatea si un mod de viata activ. Municipalitatea are in plan, asadar, pe langa construirea de cai dedicate biciclistilor si realizarea de facilitati de parcare", a declarat la vr4emea respectiva Gabriela Firea.In ceea ce priveste sistemul inteligent de management al traficului in prezent un numar de 213 intersectii sunt introduse in sistem, dintre care 177 intersectii sunt dirijate inteligent, potrivit unui raspuns trimis de Administratia Strazilor la solicitarea HotNews.ro."Din cele 36 de intersectii neintegrate inca in BTMS, 8 intersectii sunt afectate de lucrarile de metrou si de lucrarile de la Pasajul Piata Sudului, iar restul de 28 intersectii se afla in garantie la Primaria Municipiului Bucuresti si nu au fost predate institutiei noastre. Administratia Strazilor poate asigura functionarea lor in sistem adaptiv inteligent (integrat in BTMS) numai dupa incheierea procesului de predare - primire de catre Metrorex si Primaria Capitalei catre Administratia Strazilor", se arata in raspunsul trimis de Administratia Strazilor.Deci lucrurile s-au inrautatit.La capitolul realizari, se poate trece aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila, strategia de mobilitate pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. Acesta era facut inca din 2015, insa avizarea si aprobarea lui a durat mai multi ani.Proiecte de infrastructuraMarile proiecte de infrastructura - blocate la venirea Gabrielei Firea la primarie au fost deblocate: la pasajul subteran de la Piata Sudului se circula pe o banda pe sens, desi lucrarea a fost terminata, la pasajul Nicolae Grigorescu se lucreaza, la fel si la Ciurel, lucrarile de modernizare a bd. Liviu Rebreanu au fost terminate. Parcarea park&ride de la capatul Soselei Pantelimon este in continuare blocata. Pe de alta parte, nici pana acum nu au inceput lucrarile de largire a strazii Fabrica de Glucoza, promis de primarul Sorin Oprescu, pentru care exista documentatia aprobata.In bugetul pe anul 2017 pentru marile proiecte de infrastructura aflate in lucru s-au alocat circa 80 milioane de euro: strapungere bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - 24,5 milioane lei, Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - 90 milioane lei, reabilitare Soseaua Pantelimon si parcarea park&ride - 70 milioane lei, largire str. Fabrica de Glucoza - 15 milioane lei, Pasajul Piata Sudului unde s-au acoperit cele 100 milioane lei pierdute din fonduri europene.In afara de largirea strazii Fabrica de Glucoza, anuntata inca din 2010, anul acesta nu va incepe nicio lucrare noua de infrastructura. Largirea strazii Prelungirea Ghencea, Pasajele de la intersectia Soselei Colentina cu str. Doamna Ghica si Sos. Andronache, rezolvarea conflictului de trafic de la Piata Delfinului unde se varsa Strapungerea Doamna Ghica - toate sunt proiecte asteptate in zadar de bucurestenii care tranziteaza aceste zone, unde la orele de varf traficul este de cosmar. S-a ajuns in aceasta situatie deoarece fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, nu a pregatit studii de fezabilitate si licitatii pentru aceste proiecte, ca ele sa poate fi bugetate, iar lucrarile sa inceapa.Totusi, s-au alocat mici sume pentru proiectare pentru proiectele din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana care prevede amenajarea unor spatii pietonale in centrul Bucurestiului, parcari subterane si piste pentru biciclete. Dupa pregatirea documentatiilor, municipalitatea va aplica pentru finantare europeana.In plus, s-au alocat pentru studii de fezabilitate urmatoarele sume:- Largirea Soselei Bucuresti-Magurele - 140.000 lei;- Prelungire str. Brasov intre Sos. Alexandriei si Prelungirea Ghencea - 600.000 lei;- consultanta parcaje subterane/supraterane - 3 milioane lei;- supralargirea str. Avionului - 600.000 lei;- pasaj suprateran Doamna Ghica - 500.000 lei;- etapa II strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu - Vitan Barzesti - 500.000 lei;In campania electorala, Gabriela Firea promitea ca va transparentiza total cheltuielile publice in primele 100 de zile de mandat si va asigura transparenta deplina privind documentele privind activitatile, deciziile, contractele, acestea urmand a fi prezente in timp real pe site-ul municipalitatii, intr-un format accesibil publicului. A trecut un an de cand aceasta ocupa fotoliul de primar al Capitalei, iar lucrurile nu stau cum promitea edilul in campania electorala.A devenit o practica ca la inceputul sedintelor de Consiliu General primarul general sa introduca mai multe proiecte pe ordinea de zi suplimentara fara ca acestea sa fi fost postate pe site in dezbatere publica, altfel ca nimeni nu stie despre ce este vorba. Acestea sunt votate imediat de majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General, criticile ulterioare fiind inutile. In plus, primaria nu mai pune in dezbatere publica, la sectiunea dedicata, majoritatea proiectelor care se pun pe ordinea de zi a Consiliului General, acestea fiind afisate doar cu cateva zile inainte de sedinta.Potrivit Legii administratiei publice locale, sedintele consiliului local sunt publice. Primaria Capitalei publica pe site ordinea de zi a acestor sedinte, mai putin ordinea de zi suplimentara, transmite in direct sedintele CGMB, transmite comunicate de presa cu o parte dintre proiectele aprobate si accesul presei in sala este permis.Totusi, inca din vremea primarului Sorin Oprescu, iar Gabriela Firea a continuat aceasta practica, accesul cetatenilor interesati este restictionat, invocandu-se lipsa locurilor.Irina Zamfirescu, cetatean si ONG-ist, a incercat timp de cateva luni sa participe la sedintele Consiliului General, insa nu a fost lasata sa intre desi sustine ca a transmis mai multe cereri in acest sens Primariei Capitalei.La ultima sedinta de Consiliu General a iesit un adevarat scandal dupa ce mai multi reprezentanti ai societatii civile nu au fost lasati sa participe la sedinta si a iesit o altercatie cu politistii locali.O alta problema, mostenita din vremea primarului Sorin Oprescu, este legata de publicarea dispozitiilor de primar de retrocedare, pe site-ul primariei. Mai exact, de circa 7 ani, acestea nu se mai publica pe motiv ca ele contin date cu caracter personal. In conditiile in care in foarte multe situatii se retrocedeaza parcuri, curtile scolilor, spatii verzi dintre blocuri, aceste informatii sunt de interes public, iar datele cu caracter personal pot fi sterse daca ar exista bunavointa. Gabriela Firea nu a facut nimic pentru a rezolva aceasta problema.In timpul primarului interimar Razvan Sava, contractele incheiate de municipalitate sau de institutiile din subordine au fost publicate pe site-ul municipalitatii. In timpul mandatului Gabrielei Firea, aceasta sectiune nu a fost actualizata.In plus, nu mai functioneaza baza de date cu platile facute de municipalitate.Tot in ceea ce priveste cheltuirea banului, pe bugetul pe anul 2017, primarul general a facut o prezentare a bugetului, insa documentul nu a fost postat in format editabil. Nici notiunea de buget participativ nu a fost aplicata de municipalitate.- lucrarile de consolidare la Arcul de Triumf si Observatorul Astronomic au fost deblocate si s-au finalizat;- s-au deblocat lucrarile la Spitalul de Copii Gomoiu, insa lucrarea nu s-a finalizat nici pana acum desi primarul promitea anul trecut ca se va finaliza in pimavara acestui an;- s-au finalizat lucrarile la ambulatoriul Spitalului Gomoiu;- lucrarile la sediul vechi al Primariei s-au finalizat si primaria s-a mutat in vechiul sediu. Lucrarile la parcarea subterana a Primariei nu s-au finalizat;- La proiectele de infrastructura demarate de Primaria Capitalei se lucreaza si s-au inregistrat progrese: Pasajul de la Piata Sudului, Pasajul de la Ciurel, strapungerea Nicolae-Grigorescu Splai Dudescu;- desi atunci cand a venit la Primaria Capitalei Gabriela Firea, orasul nu avea contracte pentru dezinsectie si deratizare, a gasit o rezolvare de moment a situatiei, serviciul de dezinsectie fiind facut pe domeniul public de un serviciu al primariei, iar deratizarea a fost data la Primariile de sector pana la finalizarea licitatiei pentru desemnarea unor noi operatori privati care sa presteze aceste servicii;- tot la capitolul plusuri se poate contabiliza, fara ironie, buna campanie de PR si comunicare in presa. Gabriela Firea a fost prezenta saptamanal la Antena 3 sau alte televiziuni in lungi interviuri in care n-a fost deranjata cu intrebari si explicatii, ci i-au fost ridicate mingi la fileeu pentru realizari gen "reunificarea trupei OZONE" dupa 14 ani la Bucuresti;- s-au finalizat lucrarile de modernizare a bd. Liviu Rebreanu, incepute in urma cu 7 ani;- s-a inceput un program pentru modernizarea si dotarea spitalelor si cabinetelor medicale scolare;- acordarea unui stimulent de 1500 lei pentru casatorie si 2.500 de lei pentru fiecare nou-nascut- masura insa ce a fost catalogata drept populista.