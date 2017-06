FOTOGALERIE Primaria Capitalei a terminat lucrarile de modernizare a bd. Liviu Rebreanu. Circulatia tramvaiului va fi reluata sambata

Lucrarile de modernizare au cuprins: amenajarea a 507 locuri noi de parcare, modernizarea liniei de tramvai, a retelei de contact, a peroanelor statiilor de tramvai, a carosabilului, a trotuarelor si a pistei pentru biciclete, amenajarea a aproximativ 2500 mp spatii verzi, refacerea semaforizarii de la intersectia cu bd. 1 Decembrie 1918, Barajul Dunarii si Barajul Sadului, devierea retelelor edilitare pe acest culoar (apa, canalizare, Net City) si refacerea bransamentelor, inlocuirea retelei de termoficare si lucrari de modernizare a infrastructurii si suprastructurii stradale, reamenajarea intersectiilor, extinderea sistemului de management al traficului si in intersectiile situate pe acest tronson, modernizarea sistemului de iluminat public pe aceasta artera.Primaria Capitalei face un apel catre cetatenii care locuiesc sau lucreaza in zona sa parcheze in locurile special amenajate, nu pe linia de tramvai, pentru a nu impiedica circulatia acestuia.Lucrarile de modernizare a Bulevardului Liviu Rebreanu au inceput in anul 2010 si au fost impartite in doua tronsoane: tronsonul 1, intre Camil Ressu - Nicolae Grigorescu si tronsonul 2, intre Nicolae Grigorescu si 1 Decembrie, fiecare dintre aceste tronsoane avand cate doua benzi pe sens.Bulevardul Liviu Rebreanu face legatura intre Bdul Camil Ressu, Nicolae Grigorescu si 1 Decembrie 1918, fiind unul dintre bulevardele importante ale Sectorului 3, dar si din Municipiul Bucuresti."Unele dintre beneficiile importante ale reabilitarii acestui bulevardul sunt urmatoarele: imbunatatirea conditiilor de circulatie, prin cresterea fluentei traficului si a gradului de siguranta, atat pentru soferi cat si pentru pietoni si biciclisti, cresterea calitatii transportului cu mijloacele de transport in comun prin marirea vitezei de deplasare a acestora, promovarea utilizarii multiplelor mijloace de transport cu scopul de a asigura o mobilitate ridicata si de a controla incarcarea traficului", se arata in comunicatul Primariei Capitalei.Primaria Capitalei a terminat lucrarile de reabilitare a bulevardului Liviu Rebreanu, portiunea cuprinsa intre bd. Nicolae Grigorescu si bd. Camil Ressu, la inceputul anului 2014. Au fost refacute partea carosabila, trotuarele si linia de tramvai, s-au amenajat parcari in spic pe marginea drumului si s-au trasat marcajele rutiere. Pistele de biciclete au fost amenajate pe trotuar, pe anumite portiuni. In 2015 s-au facut lucrari si pe portiunea cuprinsa intre bd. Nicolae Grigorescu si Aleea Barajul Dunarii, unde nu a fost nevoie de exproprieri.Modernizarea bd. Liviu Rebreanu, bucata cuprinsa intre bd. Nicolae Grigorescu si bd. Camil Ressu, a inceput in 2010 si avea termen de finalizare noiembrie 2013.Modernizarea bulevardului pe acest segment a costat 17 milioane de euro, contractul pentru realizarea lucrarilor fiind atribuit asocierii Euro Construct - PACO.