Arbitrul achizitiilor publice: Firmele infiintate de primarii ar putea prelua contracte fara licitatii. Ele nu trebuie sa se transforme in hub-uri in care se introduc contracte, iar ulterior  se subcontracteaza la alti privati, fara proceduri competitive

In principiu, aceste firme au fost infiintate tocmai pentru ca Legea achizitiilor publice permite atribuirea, in baza articolului 31, catre afiliati, in mod direct, a unor contracte de achizitie publica si deci aceste societati comerciale nou infiintate ar putea prelua din activitatile primariilor, consiliilor judetene, fara a mai participa la proceduri competitive. Insa, aici exista o mare virgula, pe care noi si legiuitorul european am pus-o, si anume ca aceste firme sunt infiintate cu scopul de a efectua aceste servicii si activitati pe care primaria isi doreste sa le efectueze cu instrumete proprii, dar ele nu trebuie sub nicio forma sa se transforme doar in hub-uri in care se introduc contracte, iar ulterior ele se subcontracteaza la alti privati fara proceduri competitive.Daca aceste companii au fost infiintate si functioneaza ca orice alta companie din piata libera, realizand anumite activitati pentru actionarul unic, Primaria/Consiliul judetean, legislatia in domeniul achizitiilor publice permite infiintarea lor si acordarea de contracte in mod direct. Niciodata nu vom fi de acord cu societati comerciale care preiau contracte de la primarii si le retransmit in parte sau in totalitate catre alti subcontractori, fara a face proceduri competitive - licitatii, proceduri simplificate sau alte proceduri prevazute de lege.Dincolo de aspectele punctuale si de numele companiilor, daca aceste lucruri se intampla, folosesc acest prilej pentru a trage un semnal de alarma si a spune tuturor ca vor intra in activitatea de supraveghere si control a ANAP.Singurul lucru pe care nu ni-l dorim este ca aceste societati comerciale sa distorsioneze competitia si sa intervina in piata ca un hub de contracte din care multe alte societati comerciale, alese pe criterii pe care nu le stim, si cu siguranta pe criterii necompetitive, sa beneficieze. Nu este normal ca o astfel de societate sa distribuie catre alte societati comerciale contracte obtinute fara competitie.Aceste societati si primaria/consiliul judetean vor fi incluse in planul nostru de control. In aceste contrale vom vedea daca realitatea faptica si juridica concorda, daca sunt lucruri care incalca textul de lege, daca sunt lucruri care nu se intampla in conformitate cu ceea ce legislatia permite, vom finaliza aceste controale cu masurile aflate la indemana noastra si in plus vom valorifica documentele prin transiterea lor catre celelalte institutii responsabile.Tocmai aici este problema, ca aceste firme nu ar trebui sa dea contracte catre alte societati comerciale.Este o problema functionala fiindca ele au fost infiintate tocmai pentru a rezolva o problema, nu pentru a gestiona contracte. Aceste firme, in momentul in care dau aceste contracte catre terti, inseamna ca nu au capacitatea de a realiza respectivele contracte, inseamna ca nu au capacitatea de a realiza obiectivul pentru care au fost infiintate.Opinia noastra este de la caz la caz. Trebuie sa vedem ce contracte dau, ce valori sunt in discutie, daca este subcontractare sau daca sunt niste discutii comerciale cu anumiti furnizori. Sa dam un exemplu concret. Reparam o scoala, este normal ca aceasta societate va achizitiona de pe piata libera materiale de constructie cheltuind banii societatii. Este de discutat daca aceasta societate trebuie sa faca licitatie pentru materiale de constructii sau nu. Insa, cand aceasta societate a primit de la primarie un contract pentru renovarea a 100 de scoli si din 100 de scoli are capacitate sa renoveze doar 30, iar pe restul 70 le subcontracteaza unui alt operator economic, aici avem o problema reala de competitie, de respectarea legislatiei si vom interveni in forta.Pot ajunge si la sume consistente: 300- 400.000 lei prin cumularea mai multor fapte.CI: Aveti exemple de societati comerciale infiintate de administratiile locale care functioneaza bine sau nu functioneaza deloc?Bogdan Puscas: Din punctul nostru de vedere, aceasta activitate este la inceput si noi, in primul rand am vrea ca reglementatori ai domeniului sa iesim foarte repede cu o instructiune in care sa spunem clar acestor consilii locale/primarii ce au voie sa delege in baza articolului 31, cum sa faca acest lucru fara sa influenteze piata si competitia si care ar fi anumite limite. Mie mi se pare normal sa stabilim si anumite limite - cantitativ si calitativ - in atribuirea directa de astfel de contracte, pentru a nu distorsiona piata. Trebuie sa fim sinceri, exista operatori economici care rezista in piata concurentiala de peste 20 de ani si astfel de contracte atribuite in mod direct de catre actionarul unic, catre o societate infiintata de acesta, pot distorsiona piata si pot crea o reactie legitima. Aceste firme proaspat infiintate ajung in foarte scurt timp competitori directi cu cei care au muncit 20 de ani sa ajunga unde sunt acum. Noi trebuie sa veghem ca aceste societati infiintate de primarii si consilii judetene sa nu distorsioneze piata, sa realizeze intr-adevar servicii de interes general pe care primaria le da societatilor dintr-un singur motiv: ca in modalitatea actuala de gestionare a administratiei publice locale, timpii de realizare, modul de realizare si costurile conduc la o ineficienta. Nu putem infiinta societati despre orice, pentru orice, doar pentru ca legea ne permite, iar apoi sa atribuim aceste contracte.Noi speram ca finalul lunii iulie sa ne prinda cu aceasta notificare publicata in Monitorul Oficial. Va fi un ordin al presedintelui ANAP care are valoare de legislatie tertiara. Deci va fi cu rol de legislatie pentru toate autoritatile contractante.Mesajul nostru este acela ca din punct de vedere al reglementarii, suntem in favoarea infiintarii unor astfel de societati deoarece legislatia o permite si acest articol 31 este un articol foarte bun pentru piata locala, pentru specificul fiecarei zone, insa dorim ca fiecare dintre aceste primarii si consilii judetene sa fie foarte atente ca autoritati publice locale ca prin infiintarea acestor societati sa nu distorsioneze piata si sa nu transforme modul de atribuire competitiv a contractelor intr-un mod necompetitiv, prin transformarea firmelor nou infiintate in hub-uri de contracte, in depozite de contracte pe care alte societati comerciale sa le poata lua fara licitatie/proceduri competitive.