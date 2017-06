FOTOGALERIE De ce s-au blocat lucrarile la parcarea de la capul Soselei Pantelimon, care avea termen de finalizare anul 2015, si nu circula tramvaiul pe jumatate din artera

Pa langa faptul ca aceasta parcare este foarte utila navetistilor, care isi vor putea lasa masina acolo si vor veni in centrul orasului cu transportul public, principala problema este ca tramvaiul inca nu poate circula pe Soseaua Patelimon - tronsonul Piata Delfinului - Cora, deoarece bucla de intoarcere este la parterul parcarii, care nu exista. Asta desi calea de rulare a tramvaiului este gata inca de anul trecut, iar tramvaiul, care are cale unica, este singurul mod decent de a ajunge la metrou sau in centru. Autobuzele stau blocate in trafic zeci de minute, transportul public fiind practic paralizat."In data de 30.08.2013 s-a obtinut Autorizatia de Construire pentru "Amenajare parcare subterana si terminal RATB Pantelimon-Vergului", autorizatie emisa de catre Primaria Sectorului 2. Ulterior, Primaria Municipiului Bucuresti a hotarat sa renunte la realizarea parcajului subteran si sa construiasca o parcare supraterana, pastrand la nivelul terenului terminalul RATB. Motivul acestei schimbari a fost unul de eficienta economica: cu acelasi buget se poate suplimenta numarul de locuri de parcare cu aproximativ 50%. In data de 20.08.2015, Primaria Municipiului Bucuresti a emis certificatul de urbanism pentru aceasta investitie. Prin acest certificat, lucrarile propuse supraterane trebuiau reglementate prin PUZ Metrou Magistrala 5 - tronson II Universitate Pantelimon, initiat de catre Sc Metrorex Sa la solicitarea Primariei Municipiului Bucuresti. Intrucat PUZ Metrou Magistrala 5 - tronson II Universitate Pantelimon, initiat de catre Sc Metrorex Sa nu mai este de actualitatate, din motive externe prezentului proiect, Primaria Municipiului Bucuresti a solicitat asociatiei de constructori intocmirea unui PUZ care sa reglementeze intersectia si amplasarea unei cladiri cu functiune mixta, de Nod intermodal - Terminal transport in comun si Parcaj supraetajat de tip Park & Ride", se arata in raspunsul trimis de municipalitate la solicitarea HotNews.ro.Acum, Primaria a elaborat Planul Urbanistic Zonal pentru parcare si acesta este in faza de dezbatere publica, urmand sa fie supus aprobarii Consiliului General. Aceasta procedura dureaza insa cateva luni, apoi urmeaza obtinerea autorizatiei de construire si elaborarea proiectului tehnic, dupa care pot incepe lucrarile. Este putin probabil ca toate aceste documente sa fie obtinute anul acesta." Parcajul supraetajat propus are dublu rol: in primul rand, cel de Park & Ride, adica de a incuraja persoanele care locuiesc in afara municipiului Bucuresti, dar isi desfasoara activitatea in interiorul municipiului, sa nu patrunda cu autovehiculul in oras. Alternativ, acestia sunt incurajati sa parcheze autoturismele in cadrul acestui parcaj si sa se deplaseze in interiorul orasului cu mijloacele de transport in comun. In al doilea rand, parcajul va servi si ca parcare de resedinta pentru locuitorii din apropiere, compensand lipsa de locuri de parcare de pe ambele strazi principale", spun reprezentantii muniucipalitatii.Potrivit noului proiect, in cadrul parcajului suprateran se vor amenaja 492 locuri de parcare (etaj 1-165locuri, etaj 2-164 locuri, terasa-163 locuri) din care cate 4 locuri de parcare/nivel vor fi destinate persoanelor cu handicap.In luna august 2016, reprezentantii municipalitatii estimau ca lucrarile la parcarea supraterana si nodul intermodal vor incepe in luna septembrie 2016, dupa emiterea autorizatiei de construire."In acest moment lucrarile sunt suspendate din cauza litigiului intre Municipalitate si Consultant. Consultantul - Asocierea Aecom-Tecnic - a trimis notificari privind incetarea contractului de consultanta incheiat cu primaria Capitalei, incepand cu data de 06.05.2016. Conform legii nu se pot executa lucrari de constructii fara consultant sau diriginte de santier. Investitia este finalizata in proportie de 70%. Lucrarile la parcarea park&ride vor incepe dupa emitera Autorizatiei de Construire pentru varianta supraterana si asigurarea consultantei - dirigentiei de santier, acestea fiind si motivele pentru care lucrarile nu au demarate pana in acest moment", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, la vremea respectiva. "Se estimeaza ca lucrarile vor incepe la sfarsitul lunii septembrie. Exista certificat de urbanism si suntem in etapa de obtinere a acordurilor, avizelor stipulate in acesta. Imediat dupa obtinerea Autorizatiei de Construire se va emite ordinul de incepere pentru executia lucrarilor. Durata estimata este de 14-16 luni (termen maxim conform prevederilor contractuale)", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, la vremea respectiva."Tronsonul intre Cora si Morarilor trebuie sa fie gata in mai 2015, Morarilor-Chisinau, unde am avut probleme si cu instalatiile de la RADET va tine pana in noiembrie, timp in care vom realiza si bucatica intre Chisinau si Iancului. Ne dorim ca la sfarsitul lui 2015 toata lucrarea sa fie gata", declarau la inceputul anului 2015 reprezentantii municipalitatii.Lucrarile de modernizare a acestui bulevard au inceput la jumatatea lunii iunie 2013. Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, promitea ca va finaliza lucrarile la acest bulevard in toamna anului 2014. Dupa ce acest termen a trecut, lucrarile fost decalate pentru finalul anului 2015, apoi decalate de la an la an.Lucrarile de reabilitare a Sos. Iancului si Pantelimon se ridica la circa 70 milioane de euro, iar licitatia a fost castigata de consortiul alcatuit din firmele Tehnologica Radion, TIAB si Via Proiect.Serviciile de consultanta au fost asigurate de Asocierea AECOM INGENIERIA SRL & TECNIC Consulting Engineers Societa per Azioni &INOCSA INGENIERIA, S.L pentru suma de 10,4 milioane lei (2,4 milioane euro), atat pentru Soseaua Iancului cat si pentru Sos. Pantelimon.Lucrarile de reabilitare a celor doua bulevarde au fost finalizate, blocajul fiind la parcarea supraterana.