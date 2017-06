Mutare extrem de importanta a taberei Dragnea: Sevil Shhaideh, unul dintre cei mai loiali aliati ai lui Liviu Dragnea, anunta ca a dat drumul la robinetul cu bani de la stat pentru liderii locali

"De cam o luna PNDL 2 trebuia sa fie lansat, ordinele trebuiau date catre judete. Eu nu vreau sa ma gandesc ca au fost oprite ordinele in asteptarea acestui CEX, dar aceste ordine puteau fi date pe criterii transparente de vreo luna si ceva" (Sorin Grindeanu)

Astfel, primesc finantare 9.500 de obiective de investitii, dintre care 2.500 de crese si gradinite, 2.000 de scoli si 5.000 de alte obiective, fiind alocate fonduri in valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament. Per site-ul ministerului nu se regaseste lista insa proiectelor care au primit finantare.Cu o zi inainte, Grindeanu o acuzase pe Shhaideh ca a intarziat o luna acest anunt, sugerand ca tabara Dragnea va folosi banii din PNDL 2 tocmai pentru a-i "cumpara" pe liderii locali PSD care stau in dubiu daca sa mearga pe mana lui Dragnea sau pe cea a lui Grindeanu."Astazi, 16 iunie a.c., incepe oficial Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) etapa a doua, fiind incheiata analiza de specialitate cu privire la alocarile de fonduri din cadrul programului, iar ordinele de finantare pentru fiecare judet sunt in curs de semnare. Programul este structurat pe trei componente: modernizarea satului romanesc, regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, respectiv infrastructura la nivel judetean. Prioritizarea proiectelor incluse la finantare prin PNDL s-a facut in urma analizei interne de specialitate a peste 13.000 de solicitari prin corelarea tuturor surselor de finantare (fonduri europene, programe guvernamentale) si aplicarea criteriilor stabilite prin HG nr. 624/2015, astfel incat resursele financiare alocate sa fie repartizate echilibrat pe judete", se arata in comunicatul institutiei."In acest moment este important ca aceasta criza politica sa se incheie cat mai repede pentru ca noul Guvern sa-si intre in atributii si proiectele majore, inclusiv PNDL 2, sa fie rapid aplicate. Semnarea ordinelor de finantare reprezinta un prim pas in vederea implementarii proiectelor. Orice zi care trece fara un guvern legitim pune in pericol demararea lucrarilor ce rezolva probleme vitale pentru mii de localitati. Primarii asteapta sa incheie contracte pentru ca problemele comunitatilor nu mai pot fi amanate", a declarat Sevil Shhaideh, ministru demisionar al MDRAPFE.PNDL este un program de finantare multianual si are ca obiectiv general echiparea unitatilor administrativ-teritoriale cu toate dotarile tehnico-edilitare necesare pentru a creste atractivitatea climatului investitional al localitatilor din Romania. Programul finanteaza proiecte diverse, de infrastructura educationala, de sanatate si de mediu, sportiva, social-culturala si turistica, administrativa si de acces la caile de comunicatie.Fondurile alocate de minister in cadrul PNDL sunt surse de finantare complementare pentru bugetele locale. Finantarea proiectelor se asigura din transferuri alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu aceasta destinatie in bugetul MDRAPFE, din fonduri prevazute in bugetele locale cu aceasta destinatie si din alte surse legal constituite.Etapa I a programului o constituie obiectivele de investitii aflate in finantare la data de 31 decembrie 2016.Etapa a II-a a fost instituita prin OUG nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice.Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa vizeze lucrari de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre urmatoarele domenii:- sisteme de alimentare cu apa si statii de tratare a apei;- sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate;- unitati de invatamant preuniversitar, respectiv: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare, colegii nationale, scoli profesionale, scoli postliceale, unitati de invatamant special de stat;- unitati sanitare;- drumuri publice clasificate si incadrate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri de interes local, drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor;- poduri, podete sau punti pietonale;- obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunctionale, teatre;- platforme de gunoi;- piete publice, comerciale, targuri, oboare;- modernizarea bazelor sportive;- sediile institutiilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si a institutiilor publice din subordinea acestora;- infrastructura turistica dezvoltata de autoritatile publice locale ca instrument de punere in valoare a potentialului turistic local, pentru obiectivele de investitii aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau in administrarea acestora.