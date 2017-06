VIDEO Constanta are prima "parcare inteligenta"

"Solutiile se subordoneaza conceptului de "Strada Inteligenta", care adreseaza nevoi urbane precum: gasirea rapida a unui loc de parcare, iluminat eficient, siguranta publica, acces la internet, incarcare electrica pentru masini, calitatea mediului inconjurator, afisarea, in timp real, de informatii utile pentru cetateni etc. Solutia de parcare inteligenta vizeaza, in primul rand, soferii care pot vedea locurile de parcare disponibile in timp real prin intermediul aplicatiilor disponibile pentru telefoanele mobile, reducand astfel timpul petrecut in cautarea unui loc de parcare si, implicit, reducerea traficului", potrivit sursei citate.Municipalitatea va putea urmari, de asemenea, in timp real, prin intermediul unei platforme dedicate, gradul de ocupare si, in functie de statisticile generate, poate decide eficient unde trebuie suplimentate locurile de parcare. La cererea administratiei locale, solutia poate integra si componenta de plata a parcarii, ceea ce ar usura modul de taxare si ar duce la cresterea gradului de colectare a platilor."Solutia de smart lighting, controlabila de la distanta, eficientizeaza consumul de energie multumita tehnologiei LED, intensitatea luminoasa a becurilor putand fi reglata in functie de profilul sau cerintele zonei deservite. Pilonul multifunctional asigura componenta de securitate urbana, dispunand de camere de supraveghere cu un unghi de 360 grade. In plus, este dotat cu senzori de temperatura, de vant, de presiune si de zgomot, punand la dispozitie, in timp real, informatii relevante despre calitatea mediului din oras. Pe baza acestora, primaria poate lua decizii privind imbunatatirea vietii cetatenilor. Astfel, este incurajat transportul ecologic, iar atractivitatea zonei poate creste atat pentru cetatenii orasului, cat si pentru turistii aflati pe litoral, care adopta un mod sustenabil de transport propriu", se mai arata in comunicatul de presa.Primarul Constantei a mai anuntat ca pana la sfarsitul acestui an vor fi implementate in total cinci proiecte-pilot de tip "oras inteligent", fiecare realizat cu parteneri distincti, urmand ca ulterior cele cinci modele sa stea la baza proiectului final ce va fi adoptat si implementat in infrastructura orasului, potrivit Agerpres.