Grupul de Initiativa Floreasca Civica organizeaza in acest weekend o actiune de ecologizare a Parcului Verdi. Spatiul verde a fost retrocedat si risca sa fie betonat, iar cetatenii cer autoritatilor sa gaseasca o solutie

"Sectorul 2 detine cel mai mic procent de spatiu verde/locuitor - 12,43mp - in anul 2011, in vreme ce normele europene in vigoare prevad minim 26 mp de spatiu verde pentru un singur locuitor. Ultimul mare proprietar al mosiei Floreasca, G.M. Negroponte, a infiintat Parcul Verdi pe locul fostului hipodrom, avand initial o suprafata de 17 hectare. In prezent, suprafata parcului este de doar 5,6 ha si este in continuare gazda unui habitat natural de exceptie (copaci de peste 80 de ani, diverse specii de pasari, veverite si dihori) - o mica padure in inima Capitalei. Insa omul este pe cale sa-l distruga: intreaga suprafata a parcului a fost parcelata si retrocedata, iar noii proprietari preseaza autoritatile prin instantele de judecata, sa le fie eliberate autorizatiile de urbanism sau de ingradire, ceea ce va duce la defrisarea masiva si aparitia de imobile. Toate acestea intr-un cartier care este deja sufocat de constructii, de trafic si de poluare", se arata intr-un comunicat emis de grupul de initiativa Floreasca Civica.Actiunea de curatenie face parte din Campania Verde de Verdi si va avea loc sambata, 17 Iunie 2017, intre orele 11:00 - 13:00. Adunarea are loc la intrarea in Parc, dinspre strada Verdi. Vor fi puse la dispozitia tuturor voluntarilor participanti materialele necesare: manusi, saci de gunoi, greble, etc.In plus, va exista un punct in care cetatenii vor putea lasa in scris doleantele, propunerile sau criticile legate de viata in cartierul Floreasca si Parcul Verdi pentru a fi transmise Primariei Sectorului 2 si vor putea semna Petitia Verde de Verdi prin care cer institutiilor publice locale sa gaseasca solutia pentru a reglementa situatia juridica a Parcului Verdi, astfel incat acesta sa ramana parc.Floreasca Civica este o initiativa civica a locuitorilor din Floreasca, a carei activitate a inceput de la un singur om in 1999, si a continuat de-a lungul anilor atragand noi membri, cu misiunea de a informa cartierul despre deciziile si masurile institutiilor publice locale ce privesc zona si de a creste calitatea vietii prin protejarea si conservarea spatiului verde (parcuri si zonele verzi dintre blocuri) si a calitatii aerului.