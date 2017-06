ANALIZA Cat de transparenta este primaria condusa de Gabriela Firea

Ce spune legea

A devenit o practica ca la inceputul sedintelor de Consiliu General primarul general sa introduca mai multe proiecte pe ordinea de zi suplimentara fara ca acestea sa fi fost postate pe site in dezbatere publica, altfel ca nimeni nu stie despre ce este vorba. Acestea sunt votate imediat de majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General, criticile ulterioare fiind inutile. In plus, primaria nu mai pune in dezbatere publica, la sectiunea dedicata, majoritatea proiectelor care se pun pe ordinea de zi a Consiliului General, acestea fiind afisate doar cu cateva zile inainte de sedinta.De exemplu, la ultima sedinta de Consiliu General, pe 8 iunie 2017, pe ordinea de zi au fost 30 de proiecte, iar pe ordinea suplimentara au fost introduse alte 19 proiecte. Printre proiectele introduse pe ordinea de zi suplimentara s-a aflat: bugetul RATB, organigrama RATB, si o investitie de 1,6 milioane de euro pentru realizarea unui ambulatoriu la Spitalul Victor Babes.La penultima sedinta de Consiliu General, pe 18 mai, au fost puse pe ordinea de zi 33 de proiecte, iar pe ordinea suplimentara 7 proiecte de hotarare noi, care nu au fost postate pe site, iar presa si cetatenii nu stiau despre ce este vorba, in afara de titlul care a fost citit in timpul sedintei.La sedinta CGMB de pe 27 aprilie au fost 17 proiecte pe ordinea de zi, iar pe ordinea de zi suplimentara au fost introduse inca 10 proiecte.Nu este o problema ca proiectele urgente sa fie introduse pe ordinea de zi suplimentara, insa cand sunt introduse atat de multe proiecte la fiecare sedinta, apar semne de intrebare privind transparenta institutiei si buna-credinta.O alta problema este ca proiectele de hoatarare de Consiliu General si hotararile adoptate nu se gasesc in format editabil. Acestea sunt poze dupa documente, iar daca vrei sa prelucrezi datele respective, acestea trebuie introduse manual. Acest lucru este inadmisibil pentru era digitala in care traim. Aceasta problema este inca de pe vremea primarului Sorin Oprescu, dar Gabriela Firea nu a remediat-o.Potrivit Legii Administratiei publice locale:- Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.- Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.- Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi.- Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.- Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care, in conditiile art. 39, a cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti.Potrivit Legii administratiei publice locale, sedintele consiliului local sunt publice. Primaria Capitalei publica pe site ordinea de zi a acestor sedinte, mai putin ordinea de zi suplimentara, transmite in direct sedintele CGMB, transmite comunicate de presa cu o parte dintre proiectele aprobate si accesul presei in sala este permis.Totusi, inca din vremea primarului Sorin Oprescu, iar Gabriela Firea a continuat aceasta practica, accesul cetatenilor interesati este restictionat, invocandu-se lipsa locurilor.Irina Zamfirescu, cetatean si ONG-ist, a incercat timp de cateva luni sa participe la sedintele Consiliului General, insa nu a fost lasata sa intre desi sustine ca a transmis mai multe cereri in acest sens Primariei Capitalei.La ultima sedinta de Consiliu General a iesit un adevarat scandal dupa ce mai multi reprezentanti ai societatii civile nu au fost lasati sa participe la sedinta si a iesit o altercatie cu politistii locali.Gabriela Firea a sustinut, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca vinovate pentru incidente sunt "trei ONG-uri finantate de Soros" care au incercat sa "provoace violente"."Cand am vazut ambuscada, eu m-am ridicat si am vrut sa ma retrag, iar tot acest grup violent si agresiv se indrepta spre mine. Deci, eu eram cea vizata. Se dorea probabil linsarea primarului general, dar au fost impiedicati sa ajunga in proximitatea mea. Imi pun intrebarea: mai pot sa vin la serviciu sau trebuie sa umblu cu SPP, bodyguarzi sa ma apere de trei ONG-uri finantate de George Soros? (...)", a spus Firea, citata pe site-ul televiziunii de stiri.Gabriela Firea spune ca permite accesul cetatenilor in sala de Consiliu General, in limita locurilor disponibile, iar cetatenii spun ca locurile destinate cetatenilor sunt ocupate de oamenii Gabrielei Firea, in mod intentionat, ca sa nu participe la sedinta.Cetatenii au cerut Gabrielei Firea sa faca publice listele cu cetatenii care au participat la ultimele sedinte de Consiliu General, insa acestea nu au fost facute publice.O alta problema, mostenita din vremea primarului Sorin Oprescu, este legata de publicarea dispozitiilor de primar de retrocedare, pe site-ul primariei. Mai exact, de circa 7 ani, acestea nu se mai publica pe motiv ca ele contin date cu caracter personal. In conditiile in care in foarte multe situatii se retrocedeaza parcuri, curtile scolilor, spatii verzi dintre blocuri, aceste informatii sunt de interes public, iar datele cu caracter personal pot fi sterse daca ar exista bunavointa. Gabriela Firea nu a facut nimic pentru a rezolva aceasta problema.In plus, nu se mai publica dispozitiile privind personalul primariei si delegarea de atributii, cu exceptia primarului generral, desi este de interes public cine conduce o directie din Primarie sau cui i se deleaga anumite atributii. Uneori, Primaria Capitalei da comunicat de presa ataunci cand schimba un director, insa acest lucru se intampla foarte rar."Conform art.68 (1) din Legea 215/2001, republicata, privind administratia publica locala: In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz. Dispozitiile care au caracter normativ sunt afisate pe site-ul PMB, iar cele care au caracter individual sau de gestiune curenta sunt comunicate persoanelor/compartimentelor interesate, intrucat acestea din urma contin, in mare parte, date cu caracter personal. In ceea ce priveste solicitarea dvs., de a va transmite in format electronic toate dispozitiile emise de Primarul General, facem precizarea ca cele cu ¬caracter normativ¬ pot fi accesate de pe site-ul PMB, la rubrica "acte normative". Celelalte dispozitii avand un caracter individual pot fi consulate si/sau se pot transmite, la cerere, in cazuri justificate, persoanelor la care acestea se refera sau organelor/institutiilor care potrivit competentelor au dreptul sa solicite astfel de informatii", se arata in raspunsul formulat de municipalitate la solicitarea HotNews.ro.In perioada iunie 2017-februarie 2017, Primarul Gabriela Firea a emis urmatoarele dispozitii:Iunie 2016- decembrie 2017 - 844 dispozitii:- 17- normative- 4 - Probleme economice- 70 - desfiintari constructii- 80 - probleme organizatorice, comisii- 12 - deplasari in strainatate- 101 - retrageri/eliberari autorizatii taxi- 10 - imputerniciri, delegari- 330 - probleme de personal- 220 - schimbari de nume pe cale administrativaIanuarie-Februarie 2017- 1- normativa- 1 - desfiintari constructii- 14 - probleme organizatorice, comisii- 2 - deplasari in strainatate- 1 - retrocedari de imobile- 1 - imputerniciri, delegari- 104 - probleme de personal- 85 - schimbari de nume pe cale administrativaDaca schimbarile de nume nu sunt de interes public, vizand persoane private, desfiintarile de constructii (reclame de pe domeniul public, terase din parcuri) privesc pe toata lumea, la fel si cele de retrocedare, delegarile de atributii si numirea functionarilor din primarie sau a personalului de conducere.In timpul primarului interimar Razvan Sava, contractele incheiate de municipalitate sau de institutiile din subordine au fost publicate pe site-ul municipalitatii. In timpul mandatului Gabrielei Firea, aceasta sectiune nu a fost actualizata.In plus, nu mai functioneaza baza de date cu platile facute de municipalitate.Tot in ceea ce priveste cheltuirea banului, pe bugetul pe anul 2017, primarul general a facut o prezentare a bugetului, insa documentul nu a fost postat in format editabil. Nici notiunea de buget participativ nu a fost aplicata de municipalitate.Pe site-ul Primariei se afla si o sectiune cu situatia la zi a lucrarilor derulate de Primaria Capitalei. Erau informatii foarte utile atat pentru cetateni cat si pentru jurnalisti. Aceasta sectiune nu a mai fost actualizata. Primaria insa da din cand in cand comunicate cu starea santierelor unde se lucreaza.Nu stim cum stau lucrurile in cazul altor publicatii, insa in ceea ce priveste solicitarile transmise de HotNews.ro, in marea majoritate, Primaria Capitalei raspunde la ele in termenul legal de 30 de zile si furnizeaza informatiile cerute.In plus, primarul Gabriela Firea comunica public proiectele pe care intentioneaza sa le implementeze atat prin comunicate de presa cat si prin aparitii la TV/in presa scrisa/presa online. Insa in mod firesc, informatiile de baza despre activitatea primariei, patrimoniul orasului, achizitii publice, litigii, trebuie sa fie publicate pe site-ul institutiei, fiindca este vorba despre cheltuirea banului public, nu sa faci cerere pentru ele.Site-ul Primariei Capitalei nu a fost modernizat de pe ste 10 ani, iar informatia care se gaseste aici este greu accesibila, nu este structurata bine si insuficienta.- starea la zi a marilor lucrari de infrastructura;- contractele incheiate in ultimul an de municipalitate si de institutiile din subordine;- dispozitiile de retrocedare si alte dispozitii de primar cu exceptia celor "normative";- platile facute de municipalitate;- CV-ul personalului de conducere;- achizitiile publice facute de municipalitate, acestea insa sunt publicate in SEAP;- directorii si angajatii directiilor din Primarie;- declaratiile de avere si de interese;- date de contact;- inregistraile sedintelor de Consiliu general si transmisii live ale acestora;- ordinea de zi a sedintelor CGMB si proiectele de hotarare;- ordinea de zi a sedintei Comisiei Tehnice de Urbanism;- informatii despre autorizatiile si certificatele de urbanism emise;- informatii despre planuriule de urbanism aprobate/aflate in procedura de avizare/aprobare;- cadastrul verde;- hartile de zgomot;- lista cladirilor cu risc seismic;- o baza de date cu hotararile adoptate de CGMB;- anunturi pentru concursuri angajare si rezultate;