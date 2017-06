Gabriela Firea: Dorim sa construim in regim de urgenta cateva parcari modulare, in special in zonele in care nu exista alte solutii

"Impreuna cu parteneri privati, in acest an, in cele mai aglomerate zone ale Capitalei - in afara de parcarile de tip park and ride, care sunt de obicei la intrarea in oras, precum si cele centrale, care sunt prevazute in PIDU si PMUD, dorim sa construim in regim de urgenta cateva parcari modulare, in special in zonele in care nu exista alte solutii. Parcari modulare de mai mici dimensiuni, care se construiesc din materiale usoare, de obicei metalice, pentru solutii urgente", a declarat Firea, in cadrul conferintei "Jump to smart 1.0 - Solutii rapide si inovatoare pentru Romania oraselor inteligente", eveniment organizat de asociatiile Smart Romania si Brainstorming, potrivit sursei citate.In acest sens, ea a invocat cazul unui spital privat, din zona centrala a orasului, care doreste sa se extinda."Toti cetatenii din zona sunt pe buna dreptate deranjati, frustrati. Dar si spitalul trebuie sa functioneze. Si atunci impreuna trebuie sa gasim solutii practice, astfel incat spitalul privat sa functioneze - pentru ca acolo merg pacienti - dar nici cetatenii care au acolo domiciliul sau tranziteaza zona sa nu fie deranjati, pentru ca acolo a devenit o zona pur si simplu irespirabila, cel putin la ora pranzului", a precizat primarul general.Pe de alta parte, Gabriela Firea a adaugat ca luni a participat la un grup de lucru pe tema parcarilor ilegale, solicitand Politiei sa aplice legislatia.