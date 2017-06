Gabriela Firea: In jurul datei de 15 iulie, va fi inaugurat noul sediu de management al traficului. Inca 36 de intersectii vor fi introduse in sistem

"In jurul datei de 15 iulie, Primaria Capitalei va da in functiune noul centru pentru urmarirea traficului. De aceasta data, nu in sediul unei alte companii, ci chiar in sediul municipalitatii. (...) Si, de asemenea, o noua infrastructura de fibra optica pentru trafic. Vom avea si un update, o schimbare a aplicatiei de gestiune a traficului, care va spuneam ca este invechita, nu mai corespunde nevoilor actuale, a solutiei existente pentru supraveghere video si a infrastructurii hardware: introducerea unei aplicatii de urmarire a traficului pe baza identificarii numerelor de inmatriculare a autovehiculelor care tranziteaza Capitala", a declarat Gabriela Firea la la conferinta "Jump to smart 1.0 - Solutii rapide si inovatoare pentru Romania oraselor inteligente", eveniment organizat de asociatiile Smart Romania si Brainstorming.Gabriela Firea a amintit ca actualul sistem de management al traficului din Capitala a fost pus in functiune in anul 2008 si contine urmatoarele subsisteme: controlul traficului, managementul transportului public, monitorizarea video a traficului rutier si pietonal, precum si un centru de comanda.In ceea ce priveste controlul traficului, sistemul a fost prevazut sa functioneze initial pentru 96 de intersectii. Ulterior au fost instalate si conectate alte 81, ajungandu-se la un total de 177, a mentionat primarul general.Sistemul privind managementul transportului public - configurat pentru prioritizarea a 300 de vehicule de pe 28 de linii ale RATB - nu a fost pus deocamdata in functiune, desi contractul a fost semnat in urma cu cativa ani."Nu am avut nicio explicatie logica, fireasca, de ce compania care a castigat acest contract acum cativa ani nu a implementat ce a asumat in contract. Este necesara, asadar, o reconfigurare totala a sistemului si o adaptare a acestuia la conditiile actuale. Lucru la care lucram in acest moment", a afirmat Gabriela Firea.Pentru monitorizarea video a traficului sunt instalate 257 de camere, urmand alte 50, a mentionat primarul general."Inregistrarile de la camerele video sunt stocate pentru o luna de zile, dupa care sunt suprascrise. Acest subsistem foloseste tehnologie de acum noua ani si necesita inlocuire totala", a adaugat Gabriela Firea.La centrul de control, potrivit primarului, echipamentele hardware care prelucreaza datele folosesc tehnologie la nivelul anului 2008.