Altarul dedicat victimelor din Colectiv, vandalizat

"Timpul trece, iar unele persoane au uitat de mult, ba chiar sunt deranjate de micul nostru colt de neuitare. Exista indivizi deranjati de faptul ca in centrul Bucurestiului , la doi pasi de cladirea fostei fabrici Pionierul exista un altar . Un altar care pana acum 3 zile era plin de fotografii ale copiilor morti in incinta fostei fabrici Pionierul si unde trecatorii aprindeau o lumanare sau puneau o floare. Acum locul arata asa. Cineva a furat totul, cineva este deranjat de un altar, de un loc al durerii noastre. Acum o luna a fost luat banner-ul, acum s au furat pozele. Incet, incet totul dispare", se arata in mesajul postat pe pagina de Facebook.