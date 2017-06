Cum sunt cheltuiti banii bucurestenilor: Peste 150 de platani plantati de anul trecut de Primaria Sector 3 pe malul Dambovitei s-au uscat

"La sesizarile cetatenilor, am fost sa verific care este situatia pe Splaiul Dambovitei. Aproximativ 160 de platani plantati anul trecut s-au uscat deja si o alta parte nu arata deloc bine, principala cauza fiind calitatea proasta a lucrarilor. Din piata am aflat ca un platan ar costa aproximativ 300 de euro. Am cerut reprezentantilor primariei sa ne spuna exact costurile unui platan, dar nu am primit niciun raspuns. Anul trecut bugetul pentru spatii verzi a fost de 150 milioane lei, de aproape trei ori mai mult decat investitiile din invatamant. Vom face in continuare presiuni sa aflam care este costul acestor platani, cum s-a facut receptia si care este perioada de garantie a lucrarilor", a declarat pentru HotNews.ro Liviu Malureanu, consilier local sector 3.Primaria sectorului 3 a demarat la inceputul anului 2017 licitatia pentru atribuirea unui acord cadru pe 4 ani pentru intretinerea spatiilor verzi, valoarea maxim estimata a acestuia fiind de circa 350 milioane lei. Spatiile verzi din sector sunt impartite in 3 zone, iar acest contract vizeaza doar o zona, respectiv zona I.Pentru zonele II si III, Consiliul Local sector 3 a atribuit in 2015 contractul de delegare de gestiune a serviciului de amenajare si intretinere a spatiilor verzi (zonele II si III) din sector catre ADPB SA, ca urmare a finalizarii licitatiei, pe o perioada de 8 ani. Firma se ocupa de aceasta activitate inca din 2005.Potrivit anuntului de demarare a licitatiei, valoarea estimata a contractului este de 243.315.007,00 lei fara TVA.Potrivit caietului de sarcini zonele II si III cuprind:- zona delimitata de str. Campia Libertatii, bd. Basarabia, str. Dudesti-Pantelimon, Sos. Garii Catelu, Str. Drumul intre Tarlale, bd. Th. Pallady, bd. 1 Decembrie 1918 - str. Liviu Rebreanu- zona delimitata de b-dul Camil Ressu, str. Fizicienilor, bd. Energeticienilor, str. Releului, str. Splaiul Dudesti, str. Nicolae Teclu, bd. Th. Pallady, bd. 1 Decembrie 1918, str. Liviu Rebreanu.Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de amenajare si intretinere a spatiilor verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti presupune urmatoarele lucrari: toaletari si defrisari, cosit, taieri de corectie la arbusti, tuns garduri vii, intretinere si amenajare spatii verzi existente, scuaruri, alveole, fasii plantate, intretinere, reparatii si amenajare de locuri de joaca si miniparcuri, mobilier urban, intretinere, reparatii, amenajare, conservare si punere in functiune a sistemelor de irigatii, de ecologizare si igienizare spatii verzi, precum si orice alte activitati in legatura cu operatiunile enumerate.Lucrarile efectuate de ADPB sunt decontate lunar de primarie. Pretul serviciilor de amenajare si reamenajare se va deconta pe baza tarifelor cu care operatorul economic a castigat licitatia.Concesionarul are obligatia sa realizeze din surse proprii investitii de 1,8 milioane lei in primul an, apoi 5% din valoarea serviciilor prestate in anul trecut. In plus, trebuie sa plateasca primariei o redeventa de 200.000 lei/an plus TVA.S.C. ADPB S.A. Sector 3 este o societate pe actiuni in care pricipalul actionar este Primaria sectorului 3 cu cca 96% aport in actiuni si alti doi investitori privati care detin cca 4%.La inceputul anului 2014, Primaria sectorului 3 a concesionat intretinerea celor patru mari parcuri din sector - Titan, Alexandru Ioan Cuza, Titanii si Gheorghe Petrascu - pe o perioada de 8 ani firmei Cris Garden. Pentru intretinerea spatiilor verzi, plantat panselute, copacei, pus bancute, locuri de joaca, cosuri de gunoi si arteziene, primaria estimeaza sa plateasca peste 200 milioane lei (circa 50 milioane de euro). Pe langa banii primiti de la Primarie, firma primeste dreptul de a exploata aceste parcuri, urmand sa dea institutiei o redeventa anuala minima de circa 30.000 lei (circa 6.500 de euro).