Gabriela Firea vrea sa inlocuiasca 4 membri ai Comisiei Tehnice de Urbanism a municipalitatii. OAR. Sorin Gabrea fostul presedintele comisiei,  in timpul primarului Sorin Oprescu, se intoarce

Serban Tiganas, presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, spune ca Primaria nu a cerut propuneri de la organizatia sa, desi legea pevede ca numirile in Comisia Tehnica se fac pe baza propunerilor venite de la organizatiile profesionale. In plus, acesta spune ca Irina Criveanu, singurul specialist pe monumente din Comisie a fost schimbat, forul ramanand descoperit pe aceasta parte. Numirile trebuie validate joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

In proiectul de hotarare nu se dau explicatii de ce se fac aceste schimbari. Serban Tiganas presupune ca este vorba despre "o epurare" a celor care au puncte diferite de vedere fata conducerea primariei sau consilierii generali."Nu ni s-au cerut propuneri. Eu cred ca nu este legal acest lucru. Nu cunosc motivul pentru care se fac aceste schimbari. Sigur, banuiesc. Comisia este tehnica, asa cum ii spune numele, iar miscarea este evident politica. Consecinta formarii unei astfel de comisii, dincolo de valoarea profesionala a membrilor, este de a crea o comisie care poate sa riste conflictul de interese. Sunt doua tipuri de conflicte de interese care ar trebui evitate. Unul este ca mare parte dintre membri Comisiei fac parte din structuri active pe piata. Devenind si judecatori vor ajunge foarte frecvent in situatia de a-si judeca propriile lucrari, chiar daca vor incerca sa evite conflictul de interese, neparticipand la votul propriei lucrari. Dar asta, multiplicat cu un numar foarte mare de cazuri, inseamna ca de fapt va fi un grup care reprezinta cei mai activi arhitecti de pe piata si tot ei vor fi si cei care judeca lucrarile respective. A doua chestiune, care mi se pare ciudata, este faptul ca foarte multi dintre ei fac parte din aceeasi organizatie, respectiv UAUIM, care si ea are un departament de cercetare- proiectare, fiind foarte activa pe piata. Este chiar principalul protagonist, fiind elaboratorul PUG-ului. Acest lucru poate genera conflict de interese, ceea ce nu este in favoarea orasului. O alta chestiune importanta este ca a fost exclusa persoana care avea competenta in domeniul monumentelor, Irina Criveanu. Practic, Comisia este descoperita pe partea asta, iar Capitala este foarte sensibila la acest capitol. Motivul pare o epurare. Probabil ca erau persoane care nu erau sub control, si-au manifestat puncte de vedere care i-au facut pe primarul general sau pe consilieri sa spuna ca nu doresc sa mai auda alte puncte de vedere. Este doar o presupunere", a declarat Serban Tiganas, presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania.Constantin Enache, fostul presedinte al Comisiei Tehnice de Urbanism: "Eu cred ca fiecare administratie trebuie sa se bazeze pe o echipa de profesionisti al caror crez profesional se potriveste cu politica intentionata. Atunci, este dreptul Primariei sa-si aleaga din noinanul de specialisti existenti pe cei care sunt mai apropiati de criteriile lor. Nu am de comentat in privinta asta".Tiberiu Florescu, membru CTUAT: "Stiam ca voi fi inlocuit, de joi, de cand a fost sedinta. A fost invocata incompatibilitatea conform Ordonantei 100/2016, dar care intre timp a fost abrogata. Ordonanta spunea ca membrii Comsiilor Tehnice de urbanism, pe perioada exercitarii manadatului, nu pot sa incheie contracte cu autoritatea contractanta si nici nu pot sa deruleze contracte cu autoritatea contractanta, ca sa se evite conflictul de interese. Eu, fiind coordonatorul Planului Urbanistic General, ma aflu in aceasta situatie. Eu stiam de acest lucru inca de cand s-a constituit Comisia si nu am considerat ca nu este o incompatibilitate, fiindca in Comisia Tehnica de la Capitala, proiectele care vin sunt de mica anvergura, nu intra in conflict cu PUG-ul. Acesta era si motivul pentru care eram pus in Comisie, ca sa iau la cunostinta dezvoltarile care se aproba si care potential sunt influentate de PUG si sa-mi spun pararea din punctul de vedere al PUG-ului. Cand a aparut Ordonanta, UAUIM a trimis o hartie catre ANI cerand un punct de vedere daca in acest caz exista o incompatibilitate. Nu am primit un raspuns. Daca ei spuneau ca sunt incompatibil, ieseam singur din Comisie".Potrivit art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste faptul ca, in activitatea lor, arhitectii-sefi sunt sprijiniti de Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, comisie cu rol consultativ care asigura fundamentarea tehnica de specialitate in vederea luarii deciziilor.Potrivit art. 37 din actul normativ sus-mentionat, in scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila de amenajare a teritoriului si urbanism, ca organ consultativ cu atributi de analiza, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului Arhitectului-sef.In conformitate cu art. 37 alin. (2), Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism este formata din specialisti din domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului-sef.Conform prevederilor art. 37 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, componenta nominala a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si Regulamentul de functionare se aproba de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea Primarului General al Municipiului Bucuresti, pe baza recomandarilor asociatiilor profesionale din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului, constructiilor, institutiilor de invatamant superior si ale Arhitectului-sef.Membri permanenti:Moiceanu MarianCraciun CerasellaDorin StefanDan SerbanMarin DanStan AngelicaMitrache AncaOlan LaurentiuNastase Radu PetreMihailescu TimurGabrea SorinMembri supleanti:Chira MirceaPopa AndreeaGuta SebastianMedvedovici FlorinRise project a facut mai multe investigatii despre Sorin Gabrea.