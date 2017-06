Doua proiecte imobiliare controversate - un bloc de 4 etaje in Piata Lahovary si unul de 5 etaje in Centrul Istoric, rediscutate joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Ramane un mister de ce primarul general, Gabriela Firea, pune aceste proiecte pe ordinea de zi a aproape fiecarei sedinte de Consiliu general si de ce consilierii generali nu au facut un raport definitiv de respingere cand Legea urbanismului prevedea acest lucru.Planul Urbanistic Zonal - Str. Piata Lahovary 8 prevedea construirea unui bloc de 23 de metri in Piata Lahovary din Bucuresti, in fata unei case vechi, parter si etaj, si la doar trei metri de curtea Casei Oamenilor de Stiinta. Cladirea veche ar fi urmat sa fie consolidata, iar la cladirea noua erau prevazute trei nivele in subteran, demisol, parter si patru etaje. Imobilul ar fi urmat sa adaposteasca locuinte, hotel, birouri, comert si cazinou. Proprietarul este firma Falcon Consulting, iar proiectant este Facultatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu.Piata Lahovary face parte din Zona Protejata Pitar Mos, iar inaltimea maxima este de 13 metri. In jur sunt patru cladiri monument, printre care Casa Oamenilor de Stiinta. Cladirea de 23 de metri inaltime va fi la doar trei metri de curtea acestui monument.Reamintim ca la vremea respectiva arhitectii si societatea civila s-au impotrivit adoptarii acestui proiect deoarece sustineau ca ar distruge aspectul Pietei Lahovary, zona protejata.Societatea Falcon Consulting a solicitat in 2012 Tribunalului Bucuresti sa oblige Consiliul General al Municipiului Bucuresti sa emita un Plan Urbanistic Zonal care sa permita construirea unui bloc de 23 de metri in Piata Lahovary nr. 8 si sa plateasca penalitati de 1,7 milioane euro proprietarilor pentru intarzierea emiterii documentatiei de urbansim.Pe 6 iunie 2013, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Asociatiei Salvati Bucurestiul si a respinc cele doua cerinte ale investitorilor. Apo sentinta a devenit definitiva la recurs.Beneficiar: Falcon ConsultingProiectant:UAU Ion Mincu BucurestiTeren: 1484 mpIndicatorii urbanistici aprobati existenti- inaltimea maxima: 13 m - maxim 27 m- Procent de Ocupare al Terenului : 65%- Coeficient de Utilizare al Terenului: 5- Functiune: zona construita protejataIndicatorii urbanistici propusi- inaltimea maxima: e subsoluri, demisol, parter si 4 etaje. - 23 m- Procent de Ocupare al Terenului : 65%- Coeficient de Utilizare al Terenului: 4- Functiune:locuinte, hotel, servicii, birouri, comert, cazinou;Un bloc cu inaltimea maxima de 5 etaje - 26 metri - ar putea aparea in Centrul Istoric al Capitalei, pe strada Selari nr. 4, potrivit unui Plan Urbanistic Zonal ce va fi discutat de Consiliul General al municipiului Bucuresti joi. Cladirea va adaposti un hotel, servicii, comert, spatii culturale si comerciale. Pe strada Selari sunt cladiri cu doua-trei etaje, iar noua cladire va fi cu doua etaje mai inalta decat ele. Proiectul a primit unda verde de la Ministerul Culturii si de la Primaria Capitalei, avizul de urbanism fiind semnat pe 23 februarie de fostul arhitect-sef al Capitalei, Gheorghe Patrascu. Proiectul urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, joi.Zona Protejata Lipscani, din care strada Selari face parte, este unicat in Bucuresti, cu "valoare de raritate" in Romania. Potrivit regulamentului de urbanism al zonei, gradul de protectie trebuie sa fie maxim: se protejeaza valorile arhitectural - urbanistice, istorice si de mediu natural inansamblul lor: trama stradala, fondul construit, caracterul si valoarea urbanistia. Sunt permise interventii care conserva si potenteaza valorile existente.Potrivit documentatiei de urbanism afisate pe site-ul Primariei Capitalei, terenul pe care ar urma sa se construiasca acest imobil se afla la adresa str. Selari nr.4/ str. Smardan nr.27, practic intre cele doua strazi. Acesta are o suprafata de circa 2000 mp si in prezent este gol, neexistand nicio cladire.Potrivit planurilor prezentate pe site-ul municipalitatii, cladirea noua ar urma sa aiba parter si doua etaje la strada Selari, apoi retras la 4 metri se construiesc inca doua etaje, ajungandu-se la patru etaje, iar pe strada Smardan, cladirea se inalta pana la etajul 5. Noua cladire este prevazuta cu o curte interioara.Indicatori urbanistici existenti:Indicatori urbanistici aprobati prin P.U.D. - Zona Pilot a Centrului Istoric al Municipiului Bucuresti aprobat cu H.C.G.M.B. Nr. 221/11.10.2005 sunt:- Str. Selari, nr. 4: POT = 55% -75%; CUT - 2,6 -3,2 mp. ACD /mp; RHmax = P+4;- Str. Smardan, nr. 27: POT = 75% -95%; CUT > 4,5 mp. ACD /mp; RHmax = P+3+4retras;Indicatorii urbanistici reglementati P.U.Z. - Zona protejata Lipscani:POT.max. 80%CUT.max.=3,5 mp. ACD /mp;Indicatori urbanistici ceruti:POT: 80%CUT: 3,5Inaltimea maxima: 2S+P+2E+4E+5Er - 26 m.Functiune propusa: complex multifunctional - Hotel, servicii, comert, spatii culturale si comerciale.Initiatorul proiectului: SC RONATURSTEIN SRLElaborator: SC URBAN OFFICE SRL