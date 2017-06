Primaria Capitalei ar putea cumpara Parcul Emil Garleanu din Sectorul 3, retrocedat in 2009

"Pe langa posibilitatea schimbului de terenuri, Primaria Bucuresti analizeaza in acest moment si varianta achizitionarii terenului in suprafata de 2.914 de metri patrati din strada Garleanu", anunta reprezentantii primariei, citati de News.ro.Ei precizeaza ca, daca ar ramane la varianta schimbului de terenuri cu proprietarul parcului, municipalitatea ar trebui sa ofere la schimb un teren cu aproximativ 400 de metri patrati mai mare decat cel din Parcul Emil Garleanu, adica un teren de 3.324 de metri patrati din strada Vulcan Judetul, asa cum arata rapoartele de evaluare intocmite de expertii atestati ANEVAR.Parcul Emil Garleanu din Sectorul 3 al Capitalei, cu suprafata de 2.914 metri patrati, a fost retrocedat proprietarului printr-o dispozitie din 2009 a fostului primar Sorin Oprescu. Municipalitatea spune ca pe acest teren Primaria sectorului 3 a amenajat spatii verzi si spatii de joaca pentru copii, fara respectarea legislatiei si fara sa tina cont ca acel teren era in litigiu. Conform Directiei de Urbanism a Primariei Capitalei, terenul respectiv este inclus intr-o zona amenajata ca spatiu verde, cu locuri de joaca, fiind inventariat in Registrul Spatiilor Verzi.Primarul Capitalei a anuntat, la inceputul lunii aprilie, ca va constitui un grup de lucru care sa gaseasca solutiile legale de recuperare a terenurilor din parcuri care au fost retrocedate din 2001, pe cale administrativa sau prin hotarari ale instantei, respectiv 36 de hectare de teren in parcuri, recuperate de proprietari in perioada 2001-2013 si 23,5 hectare de spatii verzi si terenuri pe care sunt amenajate locuri de joaca, restituite conform legilor proprietatilor in perioada 2001-2017.Gabriela Firea spunea ca va solicita primarilor celor sase sectoare o situatie centralizata a spatiilor verzi si a terenurilor pe care au fost amenajate locuri de joaca si care, ulterior, au deveni proprietate privata prin retrocedare.Conform Primariei Capitalei, in perioada 2001 - 2013, suprafata totala de spatii verzi din parcuri retrocedata este de peste 361.000 de metri patrati.Astfel, in Sectorul 1 a fost restituita in natura o suprafata de aproximativ 33.000 de metri patrati din parcurile Herastrau, Bordei si Clucerului, in Sectorul 2 - aproximativ 103.000 de metri patrati din parcurile Circului, Verdi si Plumbuita, in Sectorul 3 - aproximativ 126.000 de metri patrati din parcurile Alexandru Ioan Cuza si Garleanu, in Sectorul 4 - aproximativ 76.000 de metri patrati din Parcul Tineretului), in Sectorul 5 - peste 3.000 de metri patrati din parcurile Izvor-Cosbuc si Sebastian), iar in Sectorul 6 - peste 651 de metri patrati din Parcul Grozavesti.De asemenea, suprafata totala restituita in natura conform Legii 10/2001, care reprezinta spatii verzi sau locuri de joaca, este de aproximativ 235.000 de metri patrati.Potrivit unei situatii estimative privind spatiile verzi si cu locuri de joaca restituite in natura proprietarilor, in Sectorul 1 a fost retrocedata o suprafata de 2. 123 metri patrati, in Sectorul 2 - 13.276 metri patrati, in Sectorul 3 - 165.688 metri patrati, in Sectorul 4 - 40.220 metri patrati, in Sectorul 5 - 2.760 metri patrati si in Sectorul 6 - 11.155 metri patrati.