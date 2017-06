Propunerea Primariei Capitalei de a da in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, unde Ecaterina Andronescu este membru fondator si presedinte al Sectiei "Stiinte chimice", o cladire din centrul capitalei, se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Primariei Bucuresti

Proiectul de hotarare privind trecerea unei cladiri din Centrul Capitalei, de pe strada Ilfov 3, in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta, unde membri sunt Ion Iliescu, Ecaterina Andronescu si IPS Teodosie, se afla din nou pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa ce acesta a fost respins in sedinta din 18 mai, informeaza News.ro.

Potrivit sursei citate, in noul proiect de hotarare au fost atasate in plus doar avizele favorabile ale unor comisii de specialitate - Comisia Invatamant, Tineret, Sport si Educatie Civica si Comisia Patrimoniu -, dar si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de refacere a fatadelor respectivului imobil, contract in valoare de 260.227,17 de lei cu TVA.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins, pe 18 mai, propunerea Primariei Capitalei de a da in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, unde Ecaterina Andronescu este membru fondator si presedinte al Sectiei "Stiinte chimice", o cladire din centrul capitalei, de pe strada Ilfov nr. 3.

"Din punctul meu de vedere aceasta academie nu ar trebui sa primeasca nimic de la Primaria Capitalei. Nu are niciun merit in societatea noastra. Sunt doar oameni abonati la sinecuri pe viata. NU vad de ce noi ar trebui sa le dam ceva acestor oameni. PNL va vota impotriva acestui proiect"., a motivat atunci Ciprian Cucu, consilier PNL.

Cladirea pe strada Ilfov nr. 3 are subsol, parter si etaj, avand o suprafata utila de 641,53 mp, din care subsol 189,88 mp, parter 210,04 mp si etaj 241,61 mp. Terenul are o suprafata de 489,00 mp, din care suprafata construita 279,00 mp.

Printre membrii acestei institutii se numara Ionel Valentin Vlad - presedintele Academiei Romane ; el este membru de onoare al Sectiei Stiinte Fizice. Si Gheorghe Mencinicopschi - fost director al Institutului de Cercetari Alimentare, in prezent la inchisoare in Dosarul "I.C.A." - Dan Voiculescu - este membru titular al Academiei. Ion Iliescu este de asemenea membru de onoare al Sectiei Stiinte Tehnice, Valeriu Tabara este membru titular, Ion Cristoiu este membru de onoare, Teodor Melescanu este membru onorific.