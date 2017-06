Gabriela Firea doreste acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti, in valoare de 2.500 de lei

Sumele ar urma sa fie acordate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti. Pentru obtinerea stimulentului, este necesar ca macar unul dintre parinti sa aiba domiciliul sau resedinta pe raza Municipiului Bucuresti, iar nasterea copilului sa fi fost inregistrata intr-o maternitate din cadrul unitatilor sanitare cu paturi de la nivelul Capitalei. Cererea privind acordarea stimulentului se va depune la DGASMB, impreuna cu documentele doveditoare: certificatul de nastere al copilului; o cerere tipizata; biletul de iesire din spital/certificat medical constatator al nasterii emis de catre unitatea sanitara; extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, dupa caz.Termenul de depunere a dosarului este o luna de la data nasterii copilului.In expunerea de motive, semnata de primarul general, Gabriela Firea, se arata ca, potrivit prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa intervina pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.Din raportul de specialitate reiese ca, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica, in perioada 2010 - 2015, numarul nou-nascutilor vii, ai caror parinti au rezidenta pe raza Municipiului Bucuresti, a scazut, astfel ca, daca in anul 2010 s-au inregistrat 21.147 copii, in anul 2015 s-au inregistrat 19.255 copii. Totodata, datele Eurostat bazate pe recensamantul din 2011 arata ca Romania se afla printre primele cinci state din 28 in care declinul demografic este cauzat atat de sporul natural negativ, cat si de migratia neta cu valori negative."Reducerea continua a natalitatii, in paralel cu o crestere constanta a numarului varstnicilor, va determina schimbarea echilibrului intre generatii, cu consecinte majore asupra dezvoltarii socio-economice viitoare prin reducerea, progresiva, a disponibilitatilor privind resursele umane. (...) Conform datelor prezentate de catre Consiliul National al Persoanelor Varstnice, ponderea populatiei tinere (0 - 14 ani) si a celei adulte (15 - 65 ani) se va reduce, in timp ce proportia populatiei de peste 65 de ani si peste va creste exploziv, apropiindu-se de 20% in anul 2030 si depasind 26% in anul 2026", se mentioneaza in acelasi document.Propunerea stimulentului este motivata de multiplele cheltuieli pe care o familie tanara trebuie sa le realizeze odata cu venirea pe lume a unui nou-nascut.