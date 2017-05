​Municipalitatea a demarat procedura de achizitie a studiului de fezabilitate pentru realizarea celor 100 de km de piste pentru biciclete. Gabriela Firea: Ne dorim ca mersul cu bicicleta sa devina un mijloc de transport uzual in Capitala

Primarul General, Gabriela Firea, a solicitat directiilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti accelerarea demersurilor pentru implementarea sistemului de transport alternativ in Capitala."Ne dorim ca mersul cu bicicleta sa devina un mijloc de transport uzual in Capitala. Printre demersurile pe care Municipalitatea le intreprinde in aceasta perioada se numara si demararea procedurii de achizitie a studiului de fezabilitate pentru realizarea unei retele de piste de biciclete pe o suprafata de 100 km, printr-o conventie incheiata cu Ministerul Mediului si prin care se aloca 10 milioane de euro pentru realizarea acestui obiectiv. Intentia PMB este de a acoperi axele Nord-Sud si Est-Vest. Totodata, intentionam sa incheiem o serie de parteneriate cu facultatile, institutiile publice si companiile private pentru a putea instala cate mai multe rasteluri de biciclete, astfel incat sa cream conditii pentru cei care doresc sa mearga cu bicicleta la serviciu", a declarat Gabriela Firea potrivit sursei citate.In Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 (PMUD) este prevazuta realizarea:- infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste si locuri de parcare), precum si extinderea sistemului de inchiriere biciclete (bike-sharing).- de noi zone cu prioritate pentru pietoni si biciclisti in centrul orasului, concomitent cu modernizarea spatiul urban public si imbunatatirea conditiilor de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusa.Prin PMUD se propune realizarea unei retele de 250 km piste de biciclete, cu 12 proiecte prioritare de 60 km, ce urmeaza a fi implementate pe termen scurt. Valoarea totala estimativa pentru cei 250 km de piste pentru biciclete este de 50 milioane euro.Traseele prioritare de 60 km sunt:1. Calea Victoriei: Calea Victoriei - Splaiul Independentei (0.6 km)2. Ride through Bucharest: Piata Unirii - Piata Victoriei (3.3 km)3. Ride to Shop: Piata Victoriei - Baneasa (6.5 km)4. Ride to Leisure: Piata Unirii - Mihai Bravu (3 km)5. Ride to School: Universitate - Doamna Ghica (6 km)6. Ride to Office: Doamna Ghica - Pipera (6.3 km)7. Along the Dtmbovita: Sos. Virtutii - Piata Unirii (5.6 km)8. Ride East: Piata Unirii - 1 Decembrie (6 km)9. Ride to Rail: Basarab - Piata Romana (2.4 km)10. City Center to Smart City I: Piata Unirii - Sos. Alexandriei (5.2 km) 11. City Center to Smart City II: Sos. Alexandriei - Magurele (6.2 km) 12. Bucharest to Ilfov: Ring Road - Voluntari - Doamna Ghica (7 km).Planul Integrat de Dezvoltare Urbana aprobat in 2016 de Consiliul General al Municipiului Bucuresti propune si el realizarea unui traseu cu prioritate pentru pietoni si biciclisti. In total, PIDU propune amenajarea a 42 km de piste pentru biciclisti. Traseul pietonal si pentru biciclisti va pleca de la Parcul Icoanei, va trece prin Piata Lahovari, str. George Enescu, Strada Brezoianu, un pod nou peste Dambovita, Parcul Izvor, bd. Unirii, Piata Constitutiei si va ajunge la Piata de Flori.In bugetul de anul acesta al PMB exista aprobati indicatorii economici in cadrul PIDU, in valoare totala de 73 milioane de euro pentru proiectul realizarii de piste de biciclete si amenajari conexe, din care anul acesta au fost alocati 2 milioane de euro, proiectul fiind eligibil pentru obtinerea unei finantari nerambursabile din partea UE.In luna septembrie 2016, primarul general Gabriela Firea a anunta ca a solicitat demararea in regim de urgenta a licitatiei pentru studiul de fezabilitate privind realizarea a 100 de kilometri de piste de biciclete in Bucuresti, proiect caruia i se va alatura si cel privind construirea unor de statii de bike sharing.In prezent, Bucurestiul are circa 7 km de piste pentru biciclete. Si asta desi in perioada 2008 si 2010 Primaria Capitalei a platit 11 milioane de euro pentru amenajarea a 122 km de piste pentru biciclete. Acestea au fost amenajate pe trotuar, prin vopsirea asfaltului, insa fara ca bordurile sa fie aduse la nivel si avand tot felul de obstacole pe traseu (chioscuri de ziare, florarii, stalpi, pomi, tomberoane), iar Politia Rutiera le-a inchis pentru ca nu erau sigure.Cei 7 km de piste pentru biciclete sunt pe: pe bd. Liviu Rebreanu (1,67 km), str. Buzesti (1,24 km), Bulevardul Aviatorilor (2,11 km ), bd. Prezan (0,5 km) str. Constantin Marinescu (0,45 km), Calea Victoriei si Buzesti (cu mentiunea ca deseori pista e blocata de masini parcate, stalpisorii de pe margine au fost scosi, iar marcajele au inceput sa se stearga).In 2015 si 2016 au avut loc doua mari proteste ale biciclistilor, acestia cerand municipalitatii sa faca piste pentru biciclete.Cum a aruncat Primaria Capitalei pe fereastra 11 milioane de euro, pe vechile pistePrimaria Capitalei, prin Administratia Strazilor, a platit 11 milioane de euro in 2008 si 2010 pentru amenajarea a 122 km de piste pentru biciclete. In 2012, Politia Rutiera a inchis aproximativ 80% dintre aceste piste deoarece erau nefunctionale.In 2011 insa, cu aproape un an inainte sa inchida pistele, Politia Rutiera a cerut Administratiei Strazilor sa remedieze aceste erori.Cu toate acestea, in acest interval de timp Administratia Strazilor nu a facut nimic. Intre timp, pistele au iesit din garantie si firmele care au incasat cele 11 milioane de euro numai au nicio obligatie.In 2008, potrivit informatiilor furnizate de Administratia Strazilor, s-au realizat circa 60 de km de pista pentru biciclete.Strazile pe care s-au realizat pistele sunt: Bd. Libertatii - Piata Constitutiei - Bd. Unirii - Piata Alba Iulia - Bd. Decebal -Piata Muncii; Bd. Cantemir - Bd. Tineretului - Calea Vacaresti; Bd. Constantin Prezan - Bd. Aviatorilor; Piata Presei Libere - Campus Agronomie - Bd Kiseleff - Bd. Lascar Catargiu - Piata Romana; Bd. Basarabia - Str. Bucovina; Bd. Iuliu Maniu -Bd. Geniului - Str. Bagdasar -Str. Gh. Marinescu - Sos. Colentina - Splaiul Independentei; Splaiul Independentei - Bd. Kogalniceanu - Bd. Elisabeta - Bd. Sincai - Splaiul Unirii - Bd. Bravu - Calea Vacaresti; Str. Campia Libertatii - Bd. Baba Novac - Bd. Brancusi; Bd. N. Grigorescu -Bd. Rebreanu; Bd. L. Rebreanu - Bd. N. Grigorescu - Bd. Camil Ressu.Realizarea acestora a costat 5 milioane de lei, echivalentul a circa 1 milion de euro. Firma care le-a construit se numeste Marcatin, iar cea care le-a proiectat Global Service. Aceste piste nu au fost semaforizate.In 2010, s-au realizat 68 de km de piste pentru biciclete. Pistele s-au trasat pe strazile: Calea Plevnei, Piata Charles de Gaulle, Bucurestii Noi, Viilor, Serban Voda, Odoarei, Valea Oltului, Soseaua Petricani, Valea Ialomitei, Valea Argesului, Ghencea, Mihai Bravu, Drumul Sarii, Polografiei, Timisoara, Drumul Taberei, Brasov, Constantin Prezan, Unirii, Oltenitei, 13 Septembrie, Sibiu, 1 Mai, Calea Dorobanti, Iancu de Hunedoara, Stefan cel Mare, Bucuresti - Ploiesti, Piata Presei, Aviatorilor, Theodor Pallady, Fantana Miorita si bd. Tudor Vladimirescu.Amenajarea acestor piste a costat 50 de milioane de lei - circa 10 milioane de euro, si au fost realizate de firmele DUMAVA si UTI Trafic. Daca facem un calcul, pentru un km de vopsit trotuarul s-au platit 125.000 de euro. In acest pret intra si montarea semafoarelor pentru biciclete, in anumite locuri. Pentru atribuirea contractului Administratia Strazilor sustine ca a facut licitatie.Si pistele de biciclete din acest pachet au avut un proiectant: firma Search Corporation.In medie, pentru 1 km de pista pentru bicicleta municipalitatea a platit 150.000 de euro. Ce inseamna pista de bicicleta pentru Administratia Strazilor: un metru de trotuar vopsit cu vopsea grunjoasa verde si galbena, stantata din loc in loc cu cate o bicicleta alba.Ce promisiuni au facut fostii primari ai Capitalei vizavi de pistele pentru bicicleteMartie 2016- Razvan Sava: "Anul trecut in decembrie s-a semnat conventia cu Ministerul Mediului pentru accesarea celor 10 milioane de euro pentru realizarea a 100 km piste pentru biciclete (n.r. -banii s-au alocat prima oara in 2014). Acum suntem in faza de reactualizare a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate, astfel incat sa putem face o licitatie pentru realizarea pistelor. Dorim corelarea acestor piste cu cele prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila si in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana. Nu vom merge cu acele gaselnite ale administratiei Oprescu, unde s-au trasat toate trotuarele numai cu piste de biciclete, cu o simpla vopsea. Se vor face asa cum ni s-a recomandat de catre Politia Rutiera, pe carosabil, si sa fie sigure".Ianuarie 2015 - Sorin Oprescu: "Voi face pistele de biciclete pe carosabil, pe marile bulevarde, mergand pe axele nord-sud si est-vest. Dupa aceea, incet, incet, voi face piste si pe trotuare, pe circa 60 de strazi, fiindca sunt strazile inguste si altfel voi crea un carambol cu masinile si pietonii si bicicletele. Mi-au cerut cu imperativitate sa le fac pe carosabil si asa le voi face. Avem 10 milioane de euro de la Ministerul Mediului si vom contribui si noi de la bugetul local pentru a face aceste piste. Am demarat licitatia pentru a face studiul de fezabilitate, proiectul, insa nu s-a prezentat nimeni. Nu pot sa ma apuc asa de ele, ca iarasi iese o prostie cu copac asezat pe mijlocul pistei. Eu ma asteptam de la majoritatea ONG-urilor, in special de la cei care sunt vocali, ca sa nu spun altfel, sa vina, si mi s-a raspuns ca nu ii intereseaza".Martie 2013 - Sorin Oprescu: "Nu voi face pistele de biciclete pe carosabil. Nu vreau sa stau sa numar mortii". Edilul a declarat ca le va reface in primavara anului 2013 pe cele trasate pe trotuar si le va da in folosinta.Parlamentul european a adoptat, la 2 decembrie 2015, o rezolutie referitoare la "mobilitatea urbana durabila". Prin acest document, deputatii incurajau statele membre si orasele sa elaboreze planuri de mobilitate urbana durabila acordand prioritate modalitatilor de transport cu emisii scazute, vehiculelor propulsate de carburanti alternativi si care folosesc sisteme de transport inteligente, tinand seama totodata de nevoile specifice ale persoanelor cu mobilitate redusa. De asemenea, acestia s-au exprimat in favoarea unei politici in materie de parcare (spatii de parcare, utilizarea unor sisteme inteligente de parcare, tarifare adaptata) care sa se poata fi incadrata intr-o politica urbana integrata, dar si in favoarea reducerii zgomotelor legate de trafic din orase.Comisia si statele membre au fost invitate:i) sa creeze o retea dedicata mobilitatii durabile, care sa integreze exemple privind bunele practici in materie de planificare teritoriala si utilizare a teritoriului (axata pe utilizarea in comun a autoturismelor, transportul public, mersul cu bicicleta si pe jos);ii) sa incurajeze orasele sa participe la Parteneriatul european pentru inovare privind orasele si comunitatile inteligente;iii) sa lanseze campanii de sensibilizare a publicului pentru promovarea unei mobilitati durabile.In aceasta este invitata Comisia Europeana sa defineasca o strategie pentru promovarea folosirii bicicletei inlocuind automobilul, de exemplu prin investitii in infrastructuri pentru biciclete si in servicii de inchiriere a bicicletelor.