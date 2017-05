​FOTOGALERIE In ce stadiu e pasajul rutier de la Grigorescu-Splai Dudescu la jumatate de an dupa ce Primaria Bucuresti promitea finalizarea proiectului

Intrebati de reporterul HotNews.ro de ce lucrarile se desfasoara atat de greu, cativa muncitori de pe santier spun ca retele de mare tensiune de deasupra pasajului trebuie mutate si din cauza lor s-ar fi impotmolit lucrarile.HotNews.ro a solicitat in urma cu cateva zile un punct de vedere Primariei Capitalei referitor la acest santier, insa nu am primit niciun raspuns, desi primarul Gabriela Firea promoveaza transparenta institutiei.In noiembrie 2016, reprezentantii municpalitatii spuneau ca pasajul este aproape gata si lucrarile se vor finaliza in 6 luni."Pentru pasajul suprateran stadiul este de 98%, iar rampele de intrare si iesire de pe acest pasaj sunt de 60%. La nivelul solului, sub podul suprateran, exista doua poduri la nivelul solului, care cuprind 3 benzi de circulatie pe sens, si care sunt finalizate 100%. "In perioada imediat urmatoare vom face toate demersurile necesare in vederea evaluarii indeplinirii tuturor conditiilor de punere in functiune a acestor 2 pasaje. Prin perioada imediat urmatoare se intelege sfarsitul anului si primul trimestru al anului urmator. In ceea ce priveste rampa de urcare dinspre Salajan catre Popesti-Leordeni, aceasta, cum am mai spus, e realizata in procent de 60%, in momentul de fata sunt in desfasurare procedurile necesare pentru realizarea documentatiei in vederea suprainaltarii si ducerea la indeplinire a studiului de coexistenta si amplasament, avand in vedere liniile de inalta tensiune care traverseaza zona pasajului. Este vorba despre un efort comun, atat la Municipalitatii cat si al detinatorilor retelelor, avand in vedere ca procedura include si proceduri de expropriere, nu se poate da un termen exact. Din estimarile specialistilor, intre 3 si 6 luni", se arata in informatiile furnizate de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, in noiembrie 2016.Strapungerea Nicolae Grigorescu- Splai Dudescu consta in largirea B-dului N. Grigorescu la trei benzi pe sens, realizarea unui scuar median de 7-12 metri si largirea trotuarelor la 5 metri. La intersectia bulevardului Nicolae Grigorescu cu Splai Dudescu va fi construit un pasaj suprateran rutier peste raul Dambovita. Pasajul rutier va avea cate doua benzi pe sens. In etapa a doua artera va ajunge pana in Soseaua Oltenitei.Aceasta artera este parte a inelului median al Municipiului Bucuresti si asigura descarcarea traficului de pe artera Vitan - Barzesti. Odata cu finalizarea A3, va asigura dirijarea traficului catre zona de sud a orasului;Proiectul a fost inceput in martie 2010 si ar fi trebuit incheiat la sfarsitul anului 2012. Lucrarea a fost insa blocata circa patru ani din cauza exproprierilor deoarece Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu a aprobat exproprierile, estimate la o valoare de 35 milioane lei (8 milioane euro). In urma unei licitatii, valoarea proiectului a fost stabilita la 90 milioane lei. Lucrarile au fost reluate in luna martie 2014. Exproprierile pentru prima etapa a lucrarii sunt estimate la 30,9 milioane de lei.