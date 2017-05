Primaria Capitalei incepe reabilitarea a doua colectoare principale de canalizare. Dupa finalizarea lor riscul de inundatie in centrul orasului va fi mai mic

Contractul de proiectare si executie lucrari a fost semnat, in data de 03.05.2016, fiind finantat prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor.Potrivit informatiilor furnizate de Primaria Capitalei, lucrarile presupun reabilitarea colectoarelor A0, pe o lungime de 6.208 m, respectiv realizarea unui tronson nou cu o lungime de 414 m si reabilitarea colectoarelor B0 pe o lungime de 5.178 m, intre Podul Ciurel si Podul Mihai Bravu, in scopul:- reducerii nivelului de infiltratii in reteaua de canalizare si cresterii capacitatii de transport a tronsoanelor reabilitate, cu influenta benefica asupra mediului si sanatatii populatiei prin diminuarea riscului producerii de inundatii in zonele istorice ale Municipiului Bucuresti;- eliminarii riscului de prabusire, data fiind vechimea acestora. Unele portiuni prezinta in momentul de fata un risc ridicat de prabusire, constructia acestora datand de la inceputul anilor 1900;- reducerii gradului de dilutie al apei uzate care intra in Statia de Epurare a Apelor Uzate Glina, eficientizand in acest mod costurile de operare si intretinere ale statiei;Finalizarea acestor lucrari este prevazuta pentru luna noiembrie 2018.Valoarea contractului este de 63.799.648,46 lei, fara TVA, fiind atribuit, in urma procedurii de achizitie publica, Asocierii Tahal Consulting Engineers Ltd. - Triada Prod Impex SRL, reprezentata de Tahal Consulting Engineers Ltd in calitate de lider de asociere."Lucrarile de reabilitare a principalelor colectoare pot determina aparitia unor modificari locale ale conditiilor de trafic rutier, zgomot suplimentar, precum si unele elemente perturbatoare in peisaj (precum delimitari ale santierelor in lucru, echipamente tehnice diverse, materiale rezultate din demolari/excavatii, alte deseuri). Acest impact va fi limitat atat in spatiu cat si in timp, cea mai mare parte din lucrari realizandu-se in interiorul colectoarelor de canalizare", se arata in comunicatul emis de Primaria Capitalei.Proiect este cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.