Cine este Sorin Chirita, primul city manager din istoria Primariei Bucurestiului

Coordonarea integrata a proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului National de Crestere Constanta - Zona Metropolitana Constanta;

Coordonarea Grupului de Lucru pentru elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Constanta;

Membru in cadrul Grupului de Sprijin Local pentru elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru Zona Peninsulara a Municipiului Constanta - activitate in cadrul proiectului URBAMECO finantat prin Programul Operational URBACT II 2007-2013;

Coordonarea Grupului de Lucru Economic al Municipiului Constanta "Agenda Locala 21" Planul Local de Dezvoltare Durabila ¬ proiect finantat prin Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Potrivit informatiilor postate pe propriul site, Sorin Chirita s-a nascut in Constanta la data de 20 mai 1978. Este licentiat in stiinte economice, psihologie si drept. Are un masterat in drept si absolvent de studii postuniversitare de specializare in management.De asemenea, a absolvit cursurile de management al infrastructurilor critice, dezvoltare regionala durabila, evaluarea proprietatilor imobiliare, achizitii publice, managementul proiectelor, urbanism, evaluarea proiectelor, mediere si psihopedagogie.Activitatea profesionala:- 2003 - 2017: Economist si Director Executiv al Centrului pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala, Director General al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Coordonator al Polului National de Crestere Constanta (ADR Sud-Est), Coordonator Dezvoltare Urbana * Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (ADR Sud-Est) si Presedinte al Consiliului de Administratie Provizoriu al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti - RADET;- din data de 11.10.2016 - Administrator Special al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti - RADET (in insolventa).- Sorin Chirita este consilier al Gabrielei Firea pe atragerea de fonduri europene.Activitati relevante:

La concursul organizat de Primaria Capitalei au fost admise patru persoane, departajarea facandu-se la proba de interviu: Constantin Dragan, Sorin Chirita, Pavel Marian Popoaca si Bogdan Alexandru Suditu.

Ce va face city-manager-ul



Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord, pe 28 februarie, cu infiintarea functiei de administrator public la nivelul municipiului Bucuresti, in cadrul aparatului de specialitate al primarului general, in subordinea directa a edilului.



"Astfel, in functie de numarul si importanta atributiilor delegate, administratorul public poate organiza, coordona si gestiona activitatea Primariei Municipiului Bucuresti, fiind un partener al managementului la varf in procesul de adoptare a deciziilor strategice. Primarul general al municipiului Bucuresti poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Administratorul public indeplineste orice alte atributii specifice postului, incredintate de primarul general al Municipiului Bucuresti prin act administrativ, nota interna sau care rezulta din modificarile legislative care reglementeaza domeniul de competenta", se arata in hotarare.



Conform expunerii de motive, semnata de primarul general, Gabriela Firea, "administratorul public reprezinta o functie specifica administratiei publice locale care s-a consolidat, de-a lungul timpului, in tari care dispun de o administratie moderna si eficienta, scopul introducerii acestei functii fiind acela de a profesionaliza administratia locala prin imbunatatirea si fluidizarea sistemului de furnizare a serviciilor catre cetateni".