USR a depus plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva primarului Gabriela Firea pentru ca nu am pus pe ordinea de zi a Consiliului general proiecte initiate de consilierii partidului

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru imbunatatirea signalisticii si serviciilor de receptie in spitalele din subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti depus catre consilierul local Cristina Madalina Pruna in data de 20.10.2016

Proiect de hotarare privind Evaluarea si imbunatatirea activitatii spitatelor din subordinea ASSMB depus de catre consilierul Ana Maria Ciceala in data de 14.11.2016. Aceste proiect a fost totusi pus in discutia CGMB in sedinta din 29 martie 2017 (la mai mult de trei luni dupa depunere), dar a fost respins prin vot de catre consilierii PSD si ALDE.

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuita a animalelor fara pedigree, cu stapan la nivelul Municipiului Bucuresti, depus in data de 24.11.2016 de catre consilerii locali Ana Maria Ciceala, Wring Roxana Sanda, Grigorescu Florin, Munteanu Cristian Mihai, Teodor Raluca Nicoleta, Cotofana Liviu Alin, Tugui Matei Ion, Gadiuta Alexandru Valeriu, Stroe Bogdan Cristian

Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei de Imagine Urbana pe langa Directia de Urbanism a Primariei Municipiului Bucuresti depus in data de 21.12.2016, de catre Wring Roxana Sanda, Ciceala Ana Maria, Teodor Raluca

Proiect de hotarare privind interzicearea activitatilor si spectacolelor care folosesc dresuri de animale in divetisment (circuri ambulante sau expozitii) in Municipiul Bucuresti depus in luna februarie 2017 de catre consilierul Raluca Teodor

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr 1- Norme de salubrizare ale Muncipiului Bucuresti la HCGMB nr 120/2010 depus in data de 28.11.2016, de catre consilierul Wring Roxana Sanda

"Conform Legii 215/2001, a administratiei publice locale, primarul are printre altele si atributii in privinta intocmirii ordinii de zi a sedintelor CGMB. Consilierii USR au solicitat in mod repetat introducerea acestor proiecte pe ordinea de zi a sedintelor, i-au cerut primarului Firea si in scris sa motiveze acest refuz, insa fara rezultat. Mai mult decat atat, chiar si departamentele primariei, aflate in subordinea Gabrielei Firea, au intarziat mai mult decat cele 30 de zile prevazute de lege sa emita avizele necesare proiectelor propuse de USR. Aceste proiecte urmaresc eficientizarea activitatii spitalelor bucurestene, o imbunatatire a serviciului public de deszapezire, o rezolvare a situatiei cainilor fara pedigree din oras sau infiintarea unei comisii de imagine urbana in primarie. Unul singur dintre ele a fost introdus pe ordinea de zi dupa mai bine de trei luni de la depunere, si a fost respins de votul majoritatii PSD si ALDE. Considerand ca nu exista niciun motiv legal care sa justifice neluarea in seama a proiectelor, care ar aduce reale beneficii orasului si cetatenilor, Uniunea Salvati Romania a facut astazi plangere penala la adresa primarului general", se arata intr-un comunicat emis de USR.Ce proiecte a depus USR: