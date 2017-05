Bucuresti fara ei: Primaria Capitalei ne refuza dreptul de a strange semnaturi la cort pentru organizarea unui referendum pentru demiterea primarilor din Bucuresti

"Pe data de 18.05.2017 am trimis Primariei Capitalei o notificare prin care informam cu privire la instalarea cortului nostru pentru strangerea de semnaturi in vederea organizarii referendumurilor de demitere a primarilor. Baza legala a solicitarii noastre este Legea 215/2001 privind administratia publica locala. Primaria Capitalei ne-a raspuns cu un aviz negativ. E adevarat ca legislatia nu prevede clar o modalitate pentru strangerea de semnaturi in vederea referendumului de demitere, dar asa cum s-a instituit practica strangerii semnaturilor in campanii electorale sau civice, demersul nostru putea fi asimilat cu usurinta unor astfel de actiuni. Am invocat ca baza legala, de asemenea, Constitutia si Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice", se arata in comunicatul asociatiei.Asociatia considera ca raspunsul municipalitatii este un abuz."Era de asteptat ca nu ne vor lasa sa actionam liber si democratic si ca se vor prevala de vidul legislativ, dar campania continua si ne vom adresa justitiei pe cale civila si penala. Asteptam alaturi de noi orice avocat care vrea sa sustina campania, fiindca nu vom da inapoi. In Bucuresti se pot desfasura o sumedenie de paranghelii si festivaluri cu iz electoral, dar vointa bucurestenilor nu e libera sa se exprime. Actuala putere uita ca Romania e inca o democratie si nu Turkmenistan, desi se pare ca acolo doreste sa ne duca. Intr-un fel sau altul, vom fi prezenti in Piata Unirii, miercuri 07 iunie, la ora 9 dimineata, in vederea strangerii de semnaturi. Campania va incepe, fie ca vrea sau nu tovarasa Firea", se mai arata in comunicatul asociatiei.Cortul urma a fi amplasat la Piata Unirii, pe trotuarul dintre Magazinul Unirea - coltul cu magazinul H&M si intersectia Pietei Unirii cu Splaiul Unirii. Strangerea de semnaturi la cort este preconizata sa inceapa pe 7 iunie si sa dureze 5 luni, dar nu exista o conditie legala privind termenul, deci va dura cat e necesar, se arata intr-un comunicat emis de asociatie.Potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile ulterioare, referendumul de demitere se poate organiza urmare a solicitarii a peste 25% dintre alegatorii inscrisi pe listele electorale."In Bucuresti, pentru referendumul de demitere a doamnei Gabriela Firea, vor fi necesare peste 465 000 semnaturi, cu mult peste cele 240 000 de voturi pe care dna Firea si PSD-ul le-au primit la alegerile locale. Realitatea este ca 86% dintre bucurestenii cu drept de vot nu au votat cu Gabriela Firea. Actiunea noastra este un proiect cetatenesc pe baza de voluntariat. Oricine doreste sa se implice este invitat sa ni se alature, descarcand formularele pentru strangerea de semnaturi de pe site-ul nostru. In curand, vom instala in mai multe zone din capitala corturi pentru strangerea de semnaturi", potrivit sursei citate.