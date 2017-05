Zeci de mii de navetisti care vin zilnic in Bucuresti, pusi in pericol de microbuzele care circula ca in lumea a treia. O licitatie pentru atribuirea traseelor e blocata de trei ani

Marturiile cititorilor HotNews.ro arata ca majoritatea liniilor de maxi taxi ofera conditii inumane de transport: inghesuiala permanenta, calatori transportati in picioare, lipsa aerului conditionat, soferi agresivi si care vorbesc la telefonul mobil, nerespectarea orarului curselor.

Problema transportului navetistilor exista dintotdeauna. Ea s-a cronicizat insa din 2014, cand licitatia organizata de Ministerul Transporturilor (prin Autoritatea Metropolitana Bucuresti) pentru atribuirea traseelor a fost blocata in instanta chiar de un participant la licitatie. E vorba despre firma SC NICAROM TRANS EXPRESS SRL, detinuta de Sorin Nica si Mitica Leaua, care a dat in 2014 in judecata Ministerul Transporturilor si AUTORITATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT BUCURESTI, cerand anularea procedurii de atribuire traseelor pentru perioada 2014-2016.Trei ani mai tarziu, procesul e inca pe rol, fara o decizie finala. Ceea ce inseamna ca toate licentele valabile la acel moment s-au prelungit automat pana acum, iar patronii firmelor care fac transport au scapat de orice obligatie de a face investitii in masini.Rezultatul e catastrofal pentru pasageri: masinile se deterioreaza accentuat, transformand calatoriile intr-un calvar, masini noi nu mai apar. Desi firmele respective se plang, situatia e, paradoxal, una din care ele castiga dublu: nu mai fac investitii (deci le raman mai multi bani) si continua sa-si desfasoara activitatea nestingherite de vreo concurenta.Potrivit legislatiei in vigoare, institutia care scoate la licitatie traseele este Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor. Institutia a lansat o licitatie pentru atribuirea traseelor pe 6 ani, in 2014, insa din cauza litigiului mentionat mai sus, aceasta nu s-a tinut. Pentru a nu ramane fara transport in aceasta regiune, s-au prelungit contractele incheiate in 2008 prin Legea nr. 107/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov.Firma SC NICAROM TRANS EXPRESS SRL a dat in 2014 in judecata Ministerul Transporturilor si AUTORITATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT BUCURESTI cerand anularea procedurii de atribuire traseelor pentru perioada 2014-2016.Curtea de apel a dat pe fond castig de cauza reclamantului."Instanta anuleaza Ordinul nr. 1430/20.11.2013 emis de Ministerul Transporturilor. Anuleaza Calendarul sesiunilor de atribuire a licentelor pentru traseele/grupele de trasee cuprinse in programul de transport public de persoane cu autobuzele, prin servicii regulate, intre unitatile administrativ-teritoriale in zona metropolitana Bucuresti pentru perioada 2014-2020, Conditiile si modalitatea de depunere a dosarelor si solicitarilor de catre operatorii de transport rutier, Metodologia de punctare a operatorilor de transport rutier, Acord privind aplicarea Regulamentului pentru efectuarea serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, intre unitatile administrativ-teritoriale in zona metropolitana Bucuresti, Criterii de evaluare a operatorilor de transport rutier, Regulament pentru efectuarea serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele, prin servicii regulate, intre unitatile administrativ teritoriale din zona metropolitana Bucuresti. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi 16.12.2014", se arata in sentinta CA Recursul s-a judecat la Inalta Curte, sentinta finala fiind data pe 15.02.2017."Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea. D E C I Z I A nr. 496 Respinge exceptiile lipsei dovezii calitatii de reprezentant a semnatarilor cererilor de recurs, invocate de intimata- reclamata. Admite recursurile declarate de paratii Ministerul Transporturilor si Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti impotriva Sentintei civile nr.3456 din 16 decembrie 2014 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Caseaza, in parte, sentinta recurata. Respinge actiunea formulata de reclamanta S.C. Nicarom Trans Express S.R.L. , ca neintemeiata. Mentine in rest sentinta. Definitiva", este decizia Inaltei Curti.Mihai Alecu, seful Serviciului Monitorizare si Control din Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - (ISCTR), a declarat pentru HotNews.ro ca Ministerul Transporturilor a castigat procesul si se vor relua procedurile de atribuire.Si Consiliul Judetean Ilfov contesta atribuirea traseeelor de Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti si a sesizat nereguli la licitatia demarata in 2014."In anul 2002, prin modificarea actelor normative privitoare la transportul public de persoane, respectiv Legea 284/2002, s-a permis preluarea de catre transporatori privati, prin "atribuire de trasee", de catre structuri ale Ministerului Transporturilor, a transportului public din Judetul Ilfov. Astfel, in anul 2005 a avut loc prima sesiune de atribuire a traseelor de transport public intre Judetul Ilfov si Municipiul Bucuresti, catre operatori privati, avand o valabilitate 3 ani. Totodata, aceste trasee fiind considerate interjudetene si nu locale, R.A.T.B., operator local, nu a mai putut opera pe nicio ruta. In acest sens, pentru a permite R.A.T.B.-ului sa opereze pe aceste rute a fost emisa O.U.G. 110/2008 de modificare O.U.G, 109/2005 privind transporturile rutiere, potrivit careia transportul dintre Municipiul Bucuresti si localitatile Judetului Ilfov este considerat transport local si nu transport rutier interjudetean. Aceasta modificare nu a produs efectul scontat deoarece, tot in anul 2008, structuri din subordinea Ministerului Transporturilor au organizat o noua sesiune de atribuire a traseelor dintre Judetul Ilfov si Municipiul Bucuresti catre operatori privati, avand o valabilitate 6 ani. Cu toate ca prevederile Legii de transport public local nr. 92/2007 stabilesc in sarcina Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al Consiliului Judetean Ilfov atributiile in ceea ce priveste transportul public local de persoane, prin O.G. nr 21/2011 aprobata prin Legea nr. 8/20012, a fost infiintata Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti (A.M.T.B.), institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Transporturilor, structura care a preluat totalitatea atributiilor autoritatilor locale in ceea ce priveste transportul public local de persoane. Aceasta structura nou creata avea ca principal obiectiv realizarea unui program de transport integrat in Regiunea Bucuresti - Ilfov, pe baza unor studii de specialitate, obiectiv neindeplinit pana in prezent. Prin acte normative succesive a fost prelungita valabilitatea licentelor de transport precum si a programelor de transport public judetean, valabilitatea acestora fiind in prezent pana la data de 31 decembrie 2016", se arata intr-un raspuns trimis de Consiliul Judetean Ilfov la solicitarea HotNews.ro , in 2016.Mai mult, potrivit informatiilor furnizate de CJ Ilfov, in anul 2014, AMTB, fara sa ia in considerare punctele de vedere ale autoritatilor locale zona, a demarat o noua procedura de atribuire de trasee pentru perioada 2014-2020, cu incalcarea Regulamentului European 1370/2007 privind transportul public de calatori."Acesta prevede faptul ca atribuirea traseelor catre operatori privati se face exclusiv prin licitatie si trebuie incheiate contracte de servicii publice intre operatori si autoritati competente, respectiv autoritatile locale. Precizam, in acest context, faptul ca Ministerul Transporturilor a contractat Banca Mondiala, in anul 2012, pentru acordarea de asistenta tehnica pentru consolidarea capacitatii de planificare strategica in sectorul transporturilor, avand ca obiectiv inclusiv coordonarea si planificarea transportului public in zona metropolitana Bucuresti - Ilfov. Ca urmare a acestui contract, Banca Mondiala a livrat rapoarte care recomanda ministerului transferul atributiilor A.M.T.B. catre autoritatile locale pentru respectarea principiului subsidiaritatii si conformarea la Regulamentului European 1370/2007 privind transportul public de calatori", se arata in raspunsul trimis de Consiliul Judetean Ilfov.Marian Petrache, presedintele CJ Ilfov, nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.Cine da licente pentru liniile de maxi-taxi din zonan metropolitana, cine liciteaza traseele, cine verifica?Potrivit legislatiei in vigoare, institutia care scoate la licitatie traseele este Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor. Institutia a lansat o licitatie pentru atribuirea traseelor pe 6 ani, in 2014, insa din cauza litigiului mentionat mai sus, aceasta nu s-a tinut. Pentru a nu ramane fara transport in aceasta regiune, s-au prelungit contractele incheiate in 2008 prin Legea nr. 107/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov.Conform prevederilor art.2 din O.U.G. nr.63/2015 aprobata prin Legea nr.107/2016, "la solicitarea operatorilor de transport care detin licente de traseu valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pe traseele cuprinse in programul de transport de persoane prin servicii regulate intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, Autoritatea Rutiera Romana -A.R.R. elibereaza licente de traseu insotite de graficele de circulatie, pentru autobuzele detinute si nominalizate de catre acestia cu plata tarifului aferent, potrivit legii, pana la ramanerea definitiva a hotararilor instantelor de judecata."Licentele de transport sunt date de Autoritatea Rutiera Romana, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor."ARR -ul a dat licente pentru transportatori, pentru transportul de persoane pentru zona metropolitana. Din cauza unor contestatii in instanta nu s-a putut tine atribuirea traseelor, in urma cu trei ani, astfel incat au fost prelungite licentele, nu s-au dat altele. Ultima data, ARR a eliberat licente acum 8 ani. Noi nu am mai dat. Au fost prelungite. Le-am prelungit in baza unor norme care impunea acest lucru. Atributul controlului il are cealalta institutie - Inspectoratul de Control in traficul Rutier (ISCTR-ul).Trebuie sa va indreptati catre ISCTR, ei controleaza conditiile de deplasare cat si cele care au stat la baza licentierii", a declarat pentru HotNews.ro - Cristian Anton, director Directia Juridica, Petitii si Relatii Internationale, ARR.Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - ISCTR este organismul tehnic permanent specializat in subordinea Ministerului Transporturilor, asigurand la nivel national inspectia si controlul respectarii reglementarilor nationale si internationale in domeniul transporturilor rutiere, privind, in principal:- conditiile de efectuare a activitatilor de transport rutier, a activitatilor conexe transportului rutier si a activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere;- siguranta transporturilor rutiere si protectia mediului;- starea tehnica a vehiculelor rutiere;- masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice si masele totale maxime autorizate;- tariful de utilizare si tariful de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.Mihai Alecu, seful Serviciului Monitorizare si Control din Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - (ISCTR), a declarat pentru HotNews.ro ca exista o avalansa de reclamatii din partea navetistilor:"Avem o multime de reclamatii pe zona metropolitana. Noi controale facem zilnic. Cele mai dese sanctiuni sunt pentru transportul calatorilor in picioare si faptul ca nu dau bilet. Reclamatiile le tratam separat fata de programatorul zilnic de control, pentru a verifica ceea ce se intampla acolo. Problema este ca traseul este atribuit din 2008, cu masinile actuale care sunt pe traseu, cu frecventa, cu capacitatea de transport. Licitatia trebuia refacuta dupa 5 ani prin Programul National de Transport, dar confederatiile patronale au contestat aceasta licitatie, nu le-a convenit modalitatea de atribuire cu trasee, segmente de traseu, si anul acesta s-a castigat procesul de catre Ministerul Transporturilor si urmeaza refacerea licitatiei de catre Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti", a explicat Mihai Alecu pentru HotNews.ro.Mihai Alecu spune ca operatorii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:- trebuie sa aiba licente pentru transport;- sa aiba clasificari de la RAR ca masinile sunt apte sa transporte calatori;- ITP valabil;- conducatorul auto trebuie sa aiba atestatul valabil;- trebuie sa aiba sigurari de persoane si bagaje pe langa RCA;- trebuie sa aiba licenta de transport cu graficul de circulatie pe care trebuie sa-l respecte, cu plecari la anumite ore din punctele specificate;- sunt masini de tip urban care sunt omologate de RAR pentru transportul pasagerilor in picioare. La microbuzele de 17 locuri nu se permite transportul calatorilor in picioare;- sa dea bilet;In 2015, cand primar general era Sorin Oprescu, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat infiintarea Asociatiei de Transport Metropolitan Bucuresti. Din aceasta asociatie fac parte Primaria Capitalei, reprezentanti ai Consiliului Judetean Ilfov si ai primariilor interesate de pe raza judetului Ilfov. Scopul asociatiei este acela de a imbunatati infrastructura de transport in aceasta regiune. Nu e clar pana la acest moment daca aceasta asociatie a facut ceva pentru traficul din Bucuresti si Ilfov.Potrivit hotararii CGMB, Asociatia de Transport Metropolitan Bucuresti are urmatoarele obiective: sa reabiliteze si modernizeze infrastructura de transport, sa dezvolte serviciul de transport local de persoane in interiorul localitatilor si intre localitatile membre ale asociatiei pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si sa realizeze in comun proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, sa elaboreze si aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul asociatiei, sa reduca impactul negativ social si de mediu in ceea ce priveste proiectele de infrastructura de transport.