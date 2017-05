Microbuzul care ii duce pe navetisti ca pe animale intre Bucuresti si Tunari apartine unui consilier judetean PSD de Ilfov. Sotia sa e consilier PSD la Consiliul Local Voluntari. Ce avere are patronul de maxi-taxi

documente Declaratie avere si interese Daniel Leasa (29 Mai 2017) PDF, 759KB

Cei doi politicieni PSD din Ilfov au o avere impresionanta: pe langa terenurile si imobilele detinute, ei au cumparat si o balta in Movilita (jud. Ialomita), avand peste 34 de hectare de luciu de apa.Extras din declaratia de avereMihai Alecu, seful Serviciului Monitorizare si Control din Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - (ISCTR), a declarat pentru HotNews.ro ca institutia s-a autosesizat dupa publicarea reportajului de vineri si a dat firmei amenzi de 17.000 de lei."Soferul va fi sanctionat, nu este solutia sa-l dam afara, sa lasam un om fara serviciu cu famile si copii pentru ca a luat doua persoane in picioare", spune pentru HotNews.ro consilierul judetean George Daniel Leasa. Imaginile filmate arata ca microbuzul era ticsit cu calatori care circula in picioare, pe o caldura sufocanta, dat fiind ca vehicolul nu are aer conditionat si nici geamurile nu se pot deschide. Iar situatia e neschimbata de un an, cand HotNews.ro a publicat un reportaj similar.Patronul Leasa a declarat ca soferii sunt amendati cand iau calatori in plus, fiind raspunderea lor sa nu ia. "Am scos acea masina de pe traseu. Faptul ca se comenta ca se mergea incet, este absurd, atat timp cat transporti calatori trebuie sa respecti anumite reguli. Este adevarat, merg mai incet pentru a lua calatorii si opresc foarte des, nu opresc in statii, asta este transportul la noi.... Din punctul nostru de vedere soferul respectiv a gresit fiindca a luat oameni in picioare, nu avea voie sa ia persoane in picioare, insa consider ca s-a exagerat putin. Astazi am avut control, am fost amendati. Traim in Romania. Soferul raspunde, el este amendat, noi nu le spunem sa ia oameni in picioare".Problema transportului de navetisti intre Bucuresti si localitatile invecinate e una acuta de cativa ani. Zeci de mii de ilfoveni vin zilnic in Capitala pentru a munci, iar marturiile cititorilor HotNews.ro arata ca majoritatea liniilor de maxi taxi ofera conditii inumane de transport: inghesuiala permanenta, calatori transportati in picioare, lipsa aerului conditionat, soferi agresivi si care vorbesc la telefonul mobil, nerespectarea orarului curselor.Problema s-a acutizat din 2014, cand o licitatie pentru atribuirea traseelor in perioada 2014-2016 a fost blocata in instanta chiar de un participant la licitatie. Si blocata e si acum. Rezultatul? Firmele care aveau la acel moment licenta au ramas titulare pe trasee si refuza sa faca investitii in autovehicule, motivand cu lipsa unei decizii definitive. Desi firmele respective se plang, situatia e, paradoxal, una din care ele castiga dublu: nu mai fac investitii (deci le raman mai multi bani) si continua sa-si desfasoara activitatea nestingherite de vreo concurenta.Patronul - consilier judetean George Daniel Leasa da vina pentru conditiile proaste de transport exact pe acest litigiu din instanta: "Nu este vina noastra, noi am dori sa introducem masini noi pe trasee. Asteptam sa apara caietul de sarcini pentru licitatia care se va tine doar cu autobuze urbane. De la 1 ianuarie anul viitor se vor schimba complet lucrurile. O sa vedeti autobuze de ultima generatie, cu aer conditionat, cu locuri in picioare, ca in occident. Noi nu suntem vinovati ca nu s-a tinut licitatia. Am cumparat autobuze pentru licitatie, 5 autobuze, am facut credit, platim rate si nu putem folosi masinile. Nu le putem folosi fiindca licentele sunt pe masinile vechi, iar firma noastra nu este singura pe acest traseu. Nu poti sa lucrezi cu masini care consuma 30 de litri la suta de km si sa ai si microbuze de la cealalta firma, sa intre in fata ta, el sa ia calatori, iar tu sa nu iei. Trebuie sa ramana o singura firma, sa raspunda de acel traseu, sa poata sa emita abonamente, sa faca reduceri, sa aiba o colaborare cu Primaria. La licitatie se va tine cont de treaba asta, va ramane o singura firma, vor fi autobuze urbane, cu trei usi, cu aer conditionat".Potrivit legislatiei in vigoare, institutia care scoate la licitatie traseele este Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor. Institutia a lansat o licitatie pentru atribuirea traseelor pe 6 ani, in 2014, insa din cauza litigiului mentionat mai sus, aceasta nu s-a tinut. Pentru a nu ramane fara transport in aceasta regiune, s-au prelungit contractele incheiate in 2008 prin Legea nr. 107/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov.