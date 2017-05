FOTOGALERIE Primarul Gabriela Firea a inaugurat noul ambulatoriu al Spitalului Gomoiu. Lucrarile aveau termen de finalizare anul 2015

"La momentul preluarii mandatului, am aflat ca proiectul tehnic avea lipsuri majore, care impiedicau functionarea: nu continea bransamentele, nu continea alte amenajari esentiale. Pe scurt, nu era un proiect functional. Eram pe punctul de a pierde aceasta finantare, dar gratie eforturile echipei mele am reusit sa finalizam in sfarsit acest proiect. Concret, lucrarile erau executate in proportie de 85% la finalul anului 2015. Pana in iulie 2016 nu a fost realizat nici un demers sau progres. Am rezolvat aceste probleme, precum si pe cele privind aparatura medicala sau personalul medical necesar", a declarat primarul general, Gabriela Firea, la inaugurare.Primarul Gabriela Firea a mai declarat ca va avea o serie de discutii cu directorul spitalului, dr Doina Plesca, precum si cu ALPAB, pentru amenajarea unui loc de joaca si a unei gradinini pentru copiii si parintii care vin in incinta unitatii medicale.Primarul general a afirmat ca la sfarsitul verii va fi finalizata si cladirea noua a spitalului."Consideram ca la sfarsitul verii toata constructia va fi 100% finalizata. Circuitele medicale, precum si numarul de paturi sunt apanajul Ministerului Sanatatii si sunt convinsa ca pana la sfarsitul anului daca toate aceste reguli care sunt impuse in mod firesc si legal de catre Ministerul Sanatatii sa fie indeplinite", a mai sustinut primarul Capitalei.In luna noiembrie 2016, aceasta a promis ca va fi gata in termen de 6 luni, deci in luna mai a acestui an.In prezent, in noul ambulatoriu sunt 11 cabinete functionale, in care isi desfasoara activitatea 12 medici specialisti, un psiholog, un kinetoterapeut si 14 asistenti medicali.Au fost infiintate 3 cabinete medicale noi: dermatologie, oftalmologie si ortopedie si exista cabinete de pediatrie, ORL, neurologie pediatrica, neuropsihiatrie infantila, psihologie/logopedie, endocrinologie, ginecologie infantila, alergologie si imunologie, oftalmologie, ortopedie, dermatologie.Exista totodata un punct de recoltare probe biologice dotat la standarde moderne, compartiment sterilizare, o sala pentru kinetoterapie.De asemenea, a fost creat un compartiment de tomografie computerizataAu fost realizate:- lucrari de reabilitare si consolidare a cladirii ambulatoriului integrat (lucrari de arhitectura, lucrari de rezistenta, lucrari de instalatii, izolatii)- lucrari de modernizare ce cuprind recompartimentari conform circuitelor si fluxurilor medicale aprobate (inclusiv pentru accesul si deplasarea persoanelor cu dizabilitati in imobil), finisaje specifice unitatilor sanitare, desfacerea si executarea instalatiilor conform structurii noi de functionare propuse.- dotari cu echipamente tehnologice si medicale specifice, inclusiv mobilier pentru cabinetele medicale nou infiintate (dotari cladire, mobilier specific pentru dotarea infrastructurii serviciilor de sanatate, dotari de specialitate cu echipamente si aparatura medicala). Printre acestea un aparat CT performant.Rezultate estimate:- Cresterea accesibilitatii pacientilor - copii cu diverse afectiuni, cu varste cuprinse intre 0 si 18 ani - cresterea cu 50% a numarului pacientilor tratati anual (de la 19.580 la 29.370);- Nu vor mai fi pacienti redirectionati la alte spitale;- Timpul de diagnosticare scade cu 50%, de la 40 de min la 15-20 minute;- Cresterea specializarilor medicale.Pana in anul 2011 in aceasta cladire functiona Sectia de Recuperare Neuropsihomotorie a Spitalului Clinic de Copii "Dr.Victor Gomoiu", insa cladirea, fiind realizata in 1965, avea numeroase avarii si era degradata.