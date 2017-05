Romania Libera: Primaria Capitalei, acuzata de mai multe licee ca ar fi interzis Parada Absolventilor

"Este o aberatie. Asa ceva nu s-a mai intamplat. (...) Bulevardul Dimitrie Cantemir are trei benzi de circulatie pe sens si niciodata nu am avut reactii negative, nici macar din partea soferilor. Oricum, parada nu dureaza mai mult de 15 minute, pentru ca sunt tineri si merg repede. Nu inteleg ce se intampla. Fata de anii trecuti, nu s-a schimbat nimic, in afara de primarul general", a declarat pentru Romania Libera - directorul Colegiului National Gheorghe Sincai, Silvia Musatoiu.Aceasta a explicat ca avea acordul de principiu de la Politia Rutiera a Capitalei pentru organizarea Paradei Absolventilor pentru vineri, in intervalul 9,00-9,30, de la fostul restaurant Budapesta (intersectia Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Marasesti) pana la Sincai, insa de la Primaria Capitalei a primit raspunsul ca parada poate fi organizata ori sambata ori vineri, dar numai pe trotuar, astfel incat sa nu fie afectat traficul rutier.