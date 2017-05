​​FOTOGALERIE Locul din centrul istoric al Bucurestiului transformat in toaleta: Pasajul pietonal Latin, lasat in paragina de Primaria Capitalei

Pasajul se afla la Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic din cadrul Primariei Capitalei, iar in bugetul pe anul 2017 s-au alocat 650.000 lei pentru renovare, insa lucrarile nu au inceput pana acum.In plus, Primaria Capitalei prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic a mai platit circa 4 milioane de lei in perioada 2012- 2016 pentru amplasarea unor basoreliefurilor si efigii in pasaj, insa acestea nu au fost aduse nici pana acum acolo.Pasajul Latin a ajuns din administrarea Primariei Capitalei in administrarea Primariei sector 3 in 2008. In 2011, s-a semnat un protocol de colaborare intre Primaria sector 3 si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic (Primaria CApitalei) pentru amenajarea pasajului."Conform Autorizatiei de construire nr. 855/1045424/20.12.2011, lucrarile la Pasajul subteran Lipscani - Sf. Gheorghe constau in repararea fisurilor din peretii laterali si din tavan, armaturile de pe care s-a desprins stratul de acoperire se vor curata si se vor reface straturile de acoperire cu beton torcretat. Pardoseala se va placa cu piatra naturala cu suprafata rugoasa antiderapanta, cele doua sensuri de circulatie vor fi separate printr-o zona de pardoseala tratata diferit, respectiv piatra de rau slefuita, asemenea si zonele adiacente peretilor. Peretii vor fi tencuiti si vopsiti cu vopsitorie speciala anti-graffiti. Pe pereti se vor monta o serie de panouri tip basorelief cu scene istorice, iluminate perimetral. Tavanul va fi suspendat, din placi tip "bentonip" tencuit si vopsit anti-graffiti. Se vor monta instalatii electrice pentru iluminatul pasajului si a panourilor basorelief si instalatii de supraveghere video a pasajului. Instalatia de canalizare va fi refacuta", se arata intr-un document postat pe site-ul municipalitatii. Aceste lucrari au costat circa 2,5 milioane lei, potrivit estimarii din autorizatia de construire.Pasajul a fost inaugurat la inceputul anului 2012 de fostul primar general Sorin Oprescu.Primaria Capitalei prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic a mai platit circa 4 milioane de lei pentru amplasarea unor basoreliefurilor si efigii.Initial, in 2012, Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic a platit 1,86 milioane lei pentru realizarea unor machete turnate in ipsos si care ilustreaza scene de pe columna lui Traian, harta Imperiului Roman in timpul imparatului Traian, harta Daciei in timpul imparatului Traian, harta Bucurestiului in timpul domnitorului Constantin Brancoveanu.Pentru realizarea in bronz a efigiilor reprezentand portretele "Imparatul Traian" si a "Regele Decebal", care sunt si acum in pasaj, s-au platit inca 700.000 lei.In 2015, Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor, a mai platit 1,6 milioane de lei pentru turnarea in bronz a basoreliefurilor din Pasajul pietonal Latin. Basoreliefurile ilustreaza scene de pe columna lui Traian, harta Imperiului Roman in timpul imparatului Traian, harta Daciei in timpul imparatului Traian, harta Bucurestiului in timpul domnitorului Constantin Brancoveanu, iar machete ale acestora, turnate in ipsos, au fost amplasate in pasaj inca din 2012.Artistul care a primit aceste lucrari in valoare de peste 4 milioane lei este Valentina Adriana Ivan, contractele fiind atribuite prin negociere.Adriana Ivan a absolvit in 2002 Universitatea de Arta Bucuresti, Facultatea de Arte Decorative si Design, sectia Scenografie.In 2009, Valentina Adriana Ivan a primit un contract de circa 340.000 lei pentru lucrarea de arta plastica "Obiect simbol" dedicat inventatorilor din domeniul aviatiei romanesti.Basoreliefurile turnate in bronz inca nu au fost puse in pasaj deoarece acesta este prea murdar, spun reprezentantii Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic.Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic spune ca a solicitat Primariei sector 3 inca din luna aprilie 2016 sa igienizeze pasajul, dar nu a primit niciun raspuns."Va informam ca prin adresele noastre: nr. 899/26.04.2016 - inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 38630/29.04.2016, nr. 1500/21.06.2016 - inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 54376/28.06.2016 si nr. 2364/05.09.2016 - inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 741 15/06.09.2016, am solicitat Primariei Sectorului 3 igienizarea Pasajului Latin, in vederea inaugurarii si redarii Ansamblului artistic Pasajul Latin publicului bucurestean. Pana la data prezentei Primaria Sectorului 3 nu a raspuns la nici una dintre solicitarile noastre. Va informam ca institutia noastra intentioneaza sa demareze lucrarile de amplasare a 20 de metope ce cuprind reproduceri dupa Columna lui Traian, respectiv a doua harti ("Harta Imperiului Roman" si "Harta Daciei"), realizate in material definitiv (similipiatra, bronz), imediat ce igienizarea pasajului va face posibil acest lucru", se arata intr-o scrisoare trimisa de Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic catre Primaria Capitalei.