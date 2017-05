Patru persoane in competitia pentru functia de city manager al Capitalei

Astfel, au fost declarati admisi: Constantin Dragan, Sorin Chirita, Pavel Marian Popoaca si Bogdan Alexandru Suditu, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul PMB, potrivit Agerpres.Sorin Chirita este administratorul special al RADET. Conf. univ. Bogdan Suditu, de la Universitatea din Bucuresti, a lucrat in Ministerul Dezvoltarii Regionale intre anii 1997 - 2012, coordonand directia "Politici de locuire".Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a anuntat pe 3 mai organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual de administrator public. Proba scrisa se va desfasura pe 25 mai, iar interviul va avea loc ulterior, in termen de cel mult patru zile lucratoare. Din bibliografia pentru concurs fac parte Constitutia Romaniei si 38 de legi, ordonante, ordonante de urgenta, hotarari de guvern sau hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, printre care si Legea 215/2001 a administratiei publice locale, Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica sau Codul muncii.Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord, pe 28 februarie, cu infiintarea functiei de administrator public la nivelul municipiului Bucuresti, in cadrul aparatului de specialitate al primarului general, in subordinea directa a edilului."Astfel, in functie de numarul si importanta atributiilor delegate, administratorul public poate organiza, coordona si gestiona activitatea Primariei Municipiului Bucuresti, fiind un partener al managementului la varf in procesul de adoptare a deciziilor strategice. Primarul general al municipiului Bucuresti poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Administratorul public indeplineste orice alte atributii specifice postului, incredintate de primarul general al Municipiului Bucuresti prin act administrativ, nota interna sau care rezulta din modificarile legislative care reglementeaza domeniul de competenta", se arata in hotarare.Conform expunerii de motive, semnata de primarul general, Gabriela Firea, "administratorul public reprezinta o functie specifica administratiei publice locale care s-a consolidat, de-a lungul timpului, in tari care dispun de o administratie moderna si eficienta, scopul introducerii acestei functii fiind acela de a profesionaliza administratia locala prin imbunatatirea si fluidizarea sistemului de furnizare a serviciilor catre cetateni".