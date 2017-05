Primarul orasului Constanta, Decebal Fagadau: Infiintarea benzilor unice pentru transportul in comun reprezinta unica solutie pentru fluidizarea circulatiei

"Pe Planul de mobilitate avem deja desemnate cateva bulevarde in care vom avea linie dedicata pentru mijloacele de transport in comun. Am vazut ca a fost o incercare, putin cam abrupta in Bucuresti, dar sunt convins ca aceasta este solutia. Mijloacele de transport in comun pentru mediul urban trebuie sa reprezinte alternativa reala la transportul cu autoturismul personal. Dupa ce ai coloana vertebrala asigurata de transportul in comun, vii si adaugi pentru mobilitatea individuala bicicleta, mijloacele de transport in time-sharing sau part-sharing si, abia la urma, ultima optiune sa fie autoturismul individual", a precizat Fagadau, la o conferinta consacrata dezvoltarii sustenabile a infrastructurii oraselor, potrivit Agerpres.