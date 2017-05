Gabriela Firea: Nu vom renunta la implementarea benzilor unice. Fara masuri de descurajare a traficului rutier,  vom avea in foarte scurt timp un oras complet blocat. Peste 30.000 de masini  inmatriculate in Bucuresti si localitatile limitrofe in primele 4 luni ale anului

"Nu se pune in niciun caz problema sa renuntam la culoarele unice. Planul de Mobilitate Urbana Durabila, un document strategic de planificare a transportului in regiunea Bucuresti-Ilfov, realizat sub coordonarea BERD, precizeaza clar ca una dintre masurile care duc la cresterea mobilitatii este realizarea acestor benzi destinate transportului public. Vom actiona sa facem aceasta masura cat mai eficienta, astfel incat efectele benefice sa fie mai mari decat neajunsurile, aplicand in aceasta perioada un set de masuri complementare care sa ajute la decongestionarea traficului.Din orice perspectiva am privi insa problema traficului, realitatea este una singura: avem inmatriculate in Bucuresti, la final de aprilie, 1,274 milioane de autovehicule, plus alte 155.000 inmatriculate in Ilfov. Fata de finalul anului trecut se inregistreaza, in doar 4 luni, o crestere a parcului auto din zona metropolitana Bucuresti de peste 30.000 de unitati. La acestea se adauga autovehiculele, deloc putine, care tranziteaza zilnic Bucurestiul, precum si cele inmatriculate in alte judete sau alte tari ale caror proprietari locuiesc, de fapt, aici.Prin urmare, fara masuri de descurajare a traficului rutier, vom avea in foarte scurt timp un oras complet blocat. Pentru inceput avem in vedere doar masuri care sa stimuleze conformarea voluntara, de genul incurajarii transportului in comun sau a celui ecologic, dar in perspectiva nu excludem si alt gen de masuri", a declarat Gabriela Firea, potrivit sursei citate.Primarul General, Gabriela Firea, a avut o sedinta de lucru cu reprezentantii directiilor de transporturi si utilitati din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a stabili modul de implementare a masurilor conexe care vor insoti introducerea culoarelor unice pentru transportul in comun in Capitala.Principalele proiecte ale Municipiului Bucuresti care vizeaza fluidizarea traficului rutier in zona Bucuresti-Ilfov sunt incluse in Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 si vizeaza:- introducerea de benzi de circulatie cu prioritate pentru transportul public pe o distanta de 25 km;achizitia a : 100 troleibuze, 100 de tramvaie si 400 de autobuze, pentru inceput. Proiectul mai presupune si modernizarea infrastructurii de tramvai si extinderea acesteia cu 41 km de cale dubla, precum si reabilitarea a aproximativ 1800 de statii,- constructia de parcari de tip Park & Ride la punctele cheie de intrare in oras,- constructia de parcari subterane,- amenajare si largire Prelungirea Ghencea,- largire str. Jandarmeriei,- reconfigurarea intregii zone de birouri Pipera - str. Fabrica de Glucoza, str. D. Pompeiu, str. Petricani, str. Andronache, sos. Colentina,- amenajarea infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste si locuri de parcare), precum si extinderea sistemului de inchiriere biciclete (bike-sharing),- crearea de noi zone cu prioritate pentru pietoni si biciclisti in centrul orasului, concomitent cu modernizarea spatiul urban public si imbunatatirea conditiilor de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusa,- regandirea si extinderea sistemului de management al traficului.