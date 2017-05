Muzeul de Stiintele Naturii din Targu Mures si Cetatea Ladislau din Caras-Severin vor fi reabilitate pe fonduri europene

Proiectul de reabilitare a Muzeului de Stiintele Naturii Targu Mures, are o durata de implementare de 89 de luni, valoarea totala a investitiei fiind de 11.273.740,86 de lei, din care finantarea nerambursabila alocata de MDRAPFE - AM POR este de 9.201.073,17 lei (reprezentand 98% din valoarea eligibila a proiectului). Dupa lucrarile de restaurare, consolidare si amenajare/refunctionalizare a spatiilor existente, in vederea valorificarii muzeului la standarde europene, se estimeaza ca numarul de vizitatori pe an va creste la 7.404 (fata de 6.985 cati sunt in prezent).Cel de-al doilea proiect are in vedere consolidarea, restaurarea, conservarea si protectia Cetatii Ladislau din comuna Coronini (jud. Caras-Severin). Alaturi de lucrarile de restaurare, consolidare si amenajare/refunctionalizare a spatiilor existente, prin proiect va fi reamenajat si Turnul 3 de sud-vest, vor fi conservate zidurile si turnurile cetatii cu asize de piatra, se vor amenaja platforme si pasarele, se va construi un corp anexa, se vor realiza instalatii electrice si sanitare, precum si iluminat arhitectural si ambiental, se va amenaja incinta sitului si se vor realiza alei pietonale. Proiectul va fi implementat pe parcursul a 44 de luni, valoarea totala a investitiei fiind de 19.851.860,74 de lei, din care 19.348.458,15 lei (98% din valoarea eligibila a proiectului) reprezinta finantarea nerambursabila alocata de MDRAPFE - AM POR. Dupa finalizare, autoritatile locale estimeaza includerea cetatii in circuitul turistic (cu minimum 750 de vizitatori pe an).Cele doua proiecte urmand sa fie implementate prin Programul Operational Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural."Pana in prezent, pe Axa Prioritara 5 din POR 2014-2020, am semnat 15 contracte de finantare, cu o valoare totala de peste 240 de milioane de lei. Vom continua sa investim in obiective de patrimoniu, pentru a le reda atat comunitatilor locale, cat si turistilor interesati de cultura, festivaluri, evenimente etc., iar fondurile pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispozitie reprezinta o sursa de finantare foarte importanta", a precizat viceprim-ministru Shhaideh, subliniind ca, in continuare, cresterea gradului de absorbtie ramane o prioritate absoluta a Guvernului.