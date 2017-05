Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie anunta proteste ale functionarilor publici incepand de miercuri

"Actualul proiect al legii, asa cum de altfel rezulta si din titlu, priveste salarizarea personalului platit din fonduri publice, intr-un anume mod gandit de guvern, fara a reglementa o salarizare unitara, atat de necesara, in vederea eliminarii dezechilibrelor si haosului din sistemul bugetar. Proiectul nu tine cont de salariile existente in plata, nu echivaleaza functiile intersectoriale, si reglementeaza acordarea unor sporuri fara nici un fundament, care duc la alte inechitati. Astfel, sporul pentru conditii vatamatoare este procent din salariu si nu in acord cu timpul in care se desfasoara activitatea in conditiile respective, cum de altfel au propus toate sindicatele, intrucat acesta afecteaza starea de sanatate si nu nivelul salarial. Sporul pentru titlul de doctor este conditionat de desfasurarea activitatii in domeniul respectiv nu si de cerinta postului, intrucit salariul este corespunzator postului si nu persoanei. Pe de alta parte, proiectul nu are o abordare unitara in stabilirea salariilor. Fara nici o justificare unele salarii sunt stabilite la gradatia zero, altele contin sporul de vechime la nivel maxim care raportate la salariul minim din 2022, dau coeficienti diferiti, in dezavantajul celor cu gradatia zero", se arata in comunicatul Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie.In plus, acestia sunt de parere ca legea nu stabileste salariile pentru toti angajatii din sistemul bugetar si invocand autonomia, lasa la latitudinea alesilor locali, stabilirea nivelului salariilor de baza pentru administratia publica locala, situatie in care nu putem vorbi de o salarizare unitara in domeniul bugetar."Stabilirea nivelului salariilor de baza de catre cei alesi, care nu sunt specialisti in domeniu si nu cunosc activitatea executivului, va duce la politizarea excesiva a functiei publice, contrara prevederilor legale si la o discriminare a administratiei publice locale fata de administratia centrala si fata de celelalte sectoare din domeniul bugetar, in dezacord cu principiile proiectului legii salarizarii. Vom asista la un nou val de discriminari cu discrepante salariale intre angajatii care au aceleasi functii, aceeasi vechime, activitate similara si care lucreaza in aceleasi conditii, ceea ce va duce la mentinerea haosului in sistem. Ori, pentru eliminarea haosului existent, era nevoie de o colaborare stransa intre cei care elaborau legea si partenerii sociali in vederea gasirii celor mai bune solutii pentru elaborarea unei legi care sa inlature dezechilibrele si sa fie predictibila pe termen lung", se mai arata in comunicatul Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie.FNSA mai sustine ca proiectul de lege este neconstitutional din urmatoarele motive:I. Reglementarile din cuprinsul acestuia sunt in contradictie cu principiile care au stat la baza elaborarii lui:- principiul nediscriminarii, in sensul eliminarii oricaror forme de discriminare si instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care presteaza aceeasi activitate si are aceeasi vechime in munca si in functie;- principiul egalitatii, prin asigurarea de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala;- principiul importantei sociale a muncii, in sensul ca salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza in raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activitatii si nivelul studiilor;- principiul transparentei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, in sensul asigurarii predictibilitatii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;II. Nu tine cont de Decizia CCR nr. 794/2016, conform careia actul normativ de reglementare a salariilor trebuie sa realizeze cel putin alinierea salariilor la nivel salariului maxim al familiei ocupationale;III. Interzice dreptul la negociere colectiva , garantat de Constitutie;IV. Politizeaza functia publica locala contrar prevederilor legale - Statutul functionarului public.FNSA cere reluarea dezbaterilor cu partenerii sociali in vederea "inlaturarii erorilor, discriminarilor si dezechilibrelor din cuprinsul proiectului de lege, inainte de a fi dezbatut si adoptat in Parlament".FNSA va propune ca joi, 25.05.2017 sindicatele afiliate sa participle la greva japoneza, pe durata intregii zile.