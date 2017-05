Petreanu.ro: Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a fost surprins fumand intr-un restaurant, desi legea interzice fumatul in spatiile publice inchise

Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a fost surprins fumand, sambata seara, in restaurantul Trattoria Piccola din Sectorul 4, potrivit unui filmulet postat de jurnalistul Vlad Petreanu pe blogul sau . Legislatia in vigoare interzice fumatul in spatiile publice inchise.Legea 15/2016 prevede:- Persoanele fizice care fumeaza in spatiile in care fumatul este interzis: amenda contraventionala de la 100 la 500 de lei;- Persoanele juridice care administreaza spatiile in care fumatul este interzis: amenda contraventionala de 5.000 lei (prima abatere), amenda contraventionala de 10.000 lei si suspendarea activitatii pana la remedierea situatiei (a doua abatere), amenda contraventionala de 15.000 si inchiderea unitatii la urmatoarea abatere.